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05:49 (мск), источник: Восток Медиа

День Победы в Хабаровске будет тёплым и солнечным

Тёплая и солнечная погода ждёт жителей дальневосточной столицы 9 мая. В День Победы в городе обойдётся без осадков, воздух прогреется до +19… +21 градуса. Скорость юго-восточного ветра составит 6−11 метров в секунду, сообщает РИА «Восток-Медиа».

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Источник: Reuters

В целом погода на новой неделе в Хабаровске будет благоприятной. Небольшой кратковременный дождь возможен лишь 11 мая. В остальные дни будет сухо и тепло: +9… +11 градусов ночью и около +20… +22 градусов днём. Скорость северо-восточного и юго-восточного ветра составит 6−11 метров в секунду.

Кратковременные дожди на территории Хабаровского края возможны только 8 и 11 мая в южных и центральных районах. Ветер в эти дни будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду, с порывами до 8−13 метров в секунду. Температура воздуха постепенно будет повышаться: ночью от 0… +7 в начале неделе до +5… +10 к концу, днём воздух прогреется от +13… +20 до +17… +22 градусов.

«На этой неделе мы будем на два-три градуса выше нормы. За холодные выходные показатели опустились ниже нормы почти на четыре градуса, сейчас будут возвращаться. Можно сказать, что мы уже вошли в постоянное тепло, однако понижение температуры возможно, но ненамного», — рассказала корреспонденту агентства начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометеоцентра Галина Брынцева.

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