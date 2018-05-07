День Победы в Хабаровске будет тёплым и солнечным

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В целом погода на новой неделе в Хабаровске будет благоприятной. Небольшой кратковременный дождь возможен лишь 11 мая. В остальные дни будет сухо и тепло: +9… +11 градусов ночью и около +20… +22 градусов днём. Скорость северо-восточного и юго-восточного ветра составит 6−11 метров в секунду.

Кратковременные дожди на территории Хабаровского края возможны только 8 и 11 мая в южных и центральных районах. Ветер в эти дни будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду, с порывами до 8−13 метров в секунду. Температура воздуха постепенно будет повышаться: ночью от 0… +7 в начале неделе до +5… +10 к концу, днём воздух прогреется от +13… +20 до +17… +22 градусов.