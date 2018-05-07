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06:16 (мск), источник: АиФ Красноярск

Укороченная рабочая неделя из 4 дней началась в Красноярске

Следующие длинные выходные будут в начале июня.

Традиционно в начале мая много выходных, в этом году 9 мая, День Победы в Великой Отечественной войне, выпало на среду, поэтому его не стали присоединять к выходным. Рабочими днями станут 7,8 а затем 10 и 11 мая.

Далее рабочий график будет обычным вплоть до начала июня, когда празднуется День России. Тогда красноярцы вместе со всей страной будут отдыхать три дня — с воскресенья 10 по вторник 12 июня.

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