12 самолётов примут участие в «Эскадрилье Героев» в Хабаровске
На фюзеляжах разместили 28 портретов боевых
На фюзеляжах разместили 28 портретов боевых
В Хабаровске 9 мая во второй раз состоится патриотическая акция, в этом году получившая название «Эскадрилья Героев». Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в региональном Минкультуры, в небе дальневосточной столицы с 11.50 до 12.30 можно будет увидеть 12 самолётов малой авиации с портретами военных летчиков, героев Великой Отечественной войны.
— «Эскадрилью Героев» составят двенадцать воздушных судов, — говорит заместитель министра культуры края Ирина Купченко. — Планируется, что это будут по три Як-52С и «Цессна», по два «Мауле» и P2002 «Сьерра», Як-18Т «Тунгус» и «ЕвроСтар». Самолёты взлетят с аэродрома Калинка в пригороде Хабаровска и пройдут рядом с городом над акваториями рек Уссури и Амур вдоль береговой линии до Амурского моста и обратно. В числе пилотов двукратный абсолютный чемпион мира по высшему пилотажу, чемпион России по высшему пилотажу, заслуженный мастер спорта РФ Владимир Котельников; мастер спорта СССР по самолетному спорту, заслуженный тренер РФ, судья международной категории, судья российской категории по самолетному спорту,
— Наблюдать за пролётом «Эскадрильи Героев» можно будет на площадках возле «Ерофей Арены» и с Центральной набережной города, — говорит Ирина Купченко. Среди портретов военных лётчиков Герои Советского Союза Дмитрий Калараш, Алексей Маресьев и Михаил Симонов, их судьбы были связаны с Хабаровским краем. В честь первого назван педагогический колледж в краевой столице, прототип «Повести о настоящем человеке» некоторое время жил в
Напомним, акция впервые прошла в Хабаровске в 2017 году, поддержать её хотели и другие аэроклубы России, но по некоторым причинам этого сделать не смогли.