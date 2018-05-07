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07:55 (мск), источник: Kazinform

В Астане появился необычный светофор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Еще один элемент Smart-инфраструктуры, направленный на обеспечение безопасности пешеходов, в пилотном режиме тестируется в городе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение компании «Astana Innovations» в Фейсбук.

Источник: Kazinform

На проспекте Республики напротив ТД «Есиль» в пилотном режиме модернизировали светофор, который имеет визуализацию свечения на опорах, отмечается в сообщении.

«Система, бесспорно, является инициативой, направленной на создание безопасной среды, являющейся частью деятельности акимата города по формированию “эталонного стандарта Smart city” на примере столицы. Как Вы знаете, подобные светофоры уже используются в Киеве, Москве, Дубае и в других крупных мегаполисах мира. Руководством города поставлена задача снизить количество ДТП в городе, обеспечив полную безопасность на дорогах, где в качестве приоритета обозначены пешеходные переходы. Теперь, уверен, водители ни за что не спутают свет светофора с другим свечением от вывесок и т.п., так как светофор видно заранее и его видно четко, даже при сумерках. За счёт того, что цвет сигнала светофора не ограничивается самим светофором, а дублируется по всей высоте опоры на котором он установлен. Также система оснащена голосовым помощником, который уведомляет о цвете сигнала светофора, то есть система будет полезна и для незрячих жителей города. Данная технология является ещё одним элементом “умного” города, несущая не только эстетическое значение, но в первую очередь вносит большой вклад в обеспечение безопасности в городе», — сообщает компания «Astana Innovations».

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По информации ответственной за эксплуатацию организации, по истечении опытной эксплуатации нового комплекса будет рассмотрена возможность дальнейшей модернизации или строительства новых регулируемых пешеходных переходов с применением новых технологий. Пока же второй подобный элемент обещают установить также по проспекту Республики, но только уже перед магазином «Талисман».

Впереди пилотная эксплуатация, по результатам которой можно будет говорить о дальнейшем масштабировании в городе.

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