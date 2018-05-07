В Приморье захоронят членов экипажа бомбардировщика Пе-2, погибшего у села Варфоломеевка в 1942 году

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «АвиаПоиск», почти полгода шла работа по идентификации летчиков, погибших в самолете Пе-2.
«Целый месяц мы работали в ЦАМО, общались с сотрудниками архива, но никаких зацепок получить не удалось. В архив обращалось даже телевидение, но военнослужащих с такой фамилией в картотеке нет, — рассказал командир «АвиаПоиска» Ярослав Ливанский, — мы уже перестали верить в удачный исход и морально подготовились хоронить экипаж, как безымянный. И тут на днях мы получаем документы, где подробно изложены обстоятельства катастрофы и имена всех членов экипажа «Пе-шки»!
28 июня 1942 года самолет Пе-2 № 2208, пилотируемый командиром капитаном Леоновым Александром Михайловичем с аэродрома Варфоломеевка вылетел на полигон. На высоте 3000 метров при вводе в пикирование произошла раскрутка винта левого мотора, обороты которого доходили до 3500 оборотов в минуту. Полет был прекращен, после чего была заменена винтомоторная группа.
29 июня в 8.11 утра капитан Леонов вылетел на опробование замененной материальной части в воздухе. По наблюдению с земли, на первом заходе на пикирование с высоты 3000 метров самолет сразу же вышел из угла и встал в горизонтальный полет. В течение 10−15 секунд с самолета был сброшен колпак летчика. При этом, сразу же появилось облако дыма и самолет резко воспламенился. Штурман самолёта старший лейтенант Коробов Иван Иванович выбросился с парашютом, остался жив и с ожогами 2-й степени был доставлен в Новосысоевский военный госпиталь. Летчик капитан Леонов также выбросился с парашютом, но зацепился за самолет и был убит в воздухе винтом.
Капитан Леонов Александр Михайлович родился 21 октября 1908 года в селе
Участники Приморского отделения «Поискового движения России» просят всех неравнодушных поисковиков помочь найти родственников капитана Леонова и старшины Конычева. Планируется приурочить захоронение членов экипажа к годовщине их гибели — в июне.
В скором времени в музее регионального отделения будут выставлены планшет с документами, парашют и пулемет Мирона Кондратьевича Конычева.