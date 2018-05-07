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06:22 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье захоронят членов экипажа бомбардировщика Пе-2, погибшего у села Варфоломеевка в 1942 году

Специалисты-поисковики идентифицировали самолет Пе-2 и имена всех трех членов его экипажа, чьи останки были найдены в Приморье. В ноябре 2017 года на месте катастрофы, которую потерпел самолет, были подняты человеческие останки, а также парашют и планшет штурмана. В нем были тетради, схемы и документы, на которых стояла фамилия Конычев.

Источник: Вести Приморье

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «АвиаПоиск», почти полгода шла работа по идентификации летчиков, погибших в самолете Пе-2.

«Целый месяц мы работали в ЦАМО, общались с сотрудниками архива, но никаких зацепок получить не удалось. В архив обращалось даже телевидение, но военнослужащих с такой фамилией в картотеке нет, — рассказал командир «АвиаПоиска» Ярослав Ливанский, — мы уже перестали верить в удачный исход и морально подготовились хоронить экипаж, как безымянный. И тут на днях мы получаем документы, где подробно изложены обстоятельства катастрофы и имена всех членов экипажа «Пе-шки»!

Предыстория такова: самолет Пе-2 № 2208 входил в состав 2-й АЭ 59-го СБАП 9-й Воздушной армии Дальневосточного фронта. В сентябре 1941 года полк в составе 22 экипажей полностью переучился с самолетов СБ на Пе-2, а 2-я авиаэскадрилья под командованием капитана Леонова А. М. была полностью перевооружена на новый тип самолетов. В сентябре 1942 года эта эскадрилья с новой матчастью и личным составом была передана на формирование 6-го отдельного разведывательного авиаполка 9-й ВА ДВФ.

28 июня 1942 года самолет Пе-2 № 2208, пилотируемый командиром капитаном Леоновым Александром Михайловичем с аэродрома Варфоломеевка вылетел на полигон. На высоте 3000 метров при вводе в пикирование произошла раскрутка винта левого мотора, обороты которого доходили до 3500 оборотов в минуту. Полет был прекращен, после чего была заменена винтомоторная группа.

29 июня в 8.11 утра капитан Леонов вылетел на опробование замененной материальной части в воздухе. По наблюдению с земли, на первом заходе на пикирование с высоты 3000 метров самолет сразу же вышел из угла и встал в горизонтальный полет. В течение 10−15 секунд с самолета был сброшен колпак летчика. При этом, сразу же появилось облако дыма и самолет резко воспламенился. Штурман самолёта старший лейтенант Коробов Иван Иванович выбросился с парашютом, остался жив и с ожогами 2-й степени был доставлен в Новосысоевский военный госпиталь. Летчик капитан Леонов также выбросился с парашютом, но зацепился за самолет и был убит в воздухе винтом.

Стрелок-радист старшина Конычев Мирон Кондратьевич остался в самолете, который перешел в отвесное пикирование и врезался в землю. Не сгоревшие части самолета и моторы ушли в болотистый грунт на 7−8 метров.

Сведений о захоронении останков летчика и стрелка-радиста в архиве не содержится, как и биографических сведений на стрелка-радиста старшину Мирона Конычева. Известно только, что он окончил ШМАС в 1937 году в 12-й авиабригаде, и с этого времени летал стрелком-радистом. Спасшийся штурман Иван Коробов дослужился до звания майора, участвовал в войне с Японией, был награжден Орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги», и умер в возрасте 37 лет.

Капитан Леонов Александр Михайлович родился 21 октября 1908 года в селе Ново-Покровка Чкаловской области, участвовал в боях на озере Хасан в августе 1938 года.

Участники Приморского отделения «Поискового движения России» просят всех неравнодушных поисковиков помочь найти родственников капитана Леонова и старшины Конычева. Планируется приурочить захоронение членов экипажа к годовщине их гибели — в июне.

В скором времени в музее регионального отделения будут выставлены планшет с документами, парашют и пулемет Мирона Кондратьевича Конычева.

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