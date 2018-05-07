Власти Находки учли прошлые ошибки с салютом Победы

Источник: ДЕЙТА

Отмечается, что учтен опыт прошлого года, когда фейерверк в честь Дня Победы запустили в районе видовой площадки мыса Астафьева. Как оказалось на практике, это ограничило обзор для зрителей. Площадка на сопке Лебединой в этом плане предоставит существенно больше возможностей.

Фейерверк на сопке Лебединой будет запущен 9 мая в Находке в 22.00. Праздничный день в 10.00 откроет торжественный митинг у Мемориала Победы. Тысячи находкинцев каждый год приходят к памятнику, чтобы воздать почести ветеранам войны, возложить цветы к Вечному огню. Парадным маршем по Находкинскому проспекту пройдут профессиональные военные и учащиеся кадетских классов. Завершит торжество шествие «Бессмертный полк» — дети, внуки и правнуки солдат-победителей с портретами воинов.

Празднование Дня Победы продолжится концертами и народными гуляниями в домах культуры и на открытых площадках. Так, гостей перед Муниципальным центром культуры встретит духовой оркестр, полевая кухня угостит солдатской кашей. Театрализованная программа «У памяти в долгу» в главном учреждении культуры города назначена на 12.00. такие же мероприятия пройдут в микрорайонах Врангель и Ливадия.