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08:44 (мск), источник: ИА Башинформ

В Минздраве Башкирии рассказали, как 9 мая будут работать больницы и поликлиники

УФА, 7 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. Министерство здравоохранения республики опубликовало график работы медицинских учреждений на праздничную неделю.

Источник: Башинформ

Так, в предпраздничный вторник, 8 мая время работы больниц и поликлиник сокращается на один час.

9 мая амбулаторно-поликлинические учреждения республики будут работать с 8.00 до 16.00, вызовы, в том числе неотложные, будут принимать до 15.00.

В стационарах предусмотрен резерв коек — для экстренной и плановой медпомощи. Также в праздничный день будут дежурить кабинеты неотложной стоматологической помощи.

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