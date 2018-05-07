В Минздраве Башкирии рассказали, как 9 мая будут работать больницы и поликлиники
УФА, 7 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. Министерство здравоохранения республики опубликовало график работы медицинских учреждений на праздничную неделю.
УФА, 7 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. Министерство здравоохранения республики опубликовало график работы медицинских учреждений на праздничную неделю.
Так, в предпраздничный вторник, 8 мая время работы больниц и поликлиник сокращается на один час.
9 мая
В стационарах предусмотрен резерв коек — для экстренной и плановой медпомощи. Также в праздничный день будут дежурить кабинеты неотложной стоматологической помощи.