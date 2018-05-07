Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Ольга Орлова трогательно поздравила сына с 17-летием
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Ксения Алферова похвасталась подтянутой фигурой в бикини
Всех героев «Войн Звездных» вспомнить сможете ли?4 мая — главный праздник многочисленных поклонников саги Джорджа Лукаса «Звездные войны»
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно»
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом»
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
СМИ: эксперты заговорили о военном столкновении РФ и США
Мнение о действиях США у Крыма: как никогда нагло
Майли Сайрус создала кеды для Converse
Ксения Алферова похвасталась подтянутой фигурой в бикини
Пользу грецких орехов подтвердили научно
В Новосибирске работник поликлиники избил пациента
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Самые удивительные небоскребы планеты
Фоторепортажи
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
06:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Пианист-виртуоз провел благотворительный концерт в кемеровской филармонии

Концерт проходил 3 мая, на нем присутствовали родственники погибших при пожаре в «Зимней вишне»

Пианист-виртуоз Лука Сафронов-Затравкин провел благотворительный концерт для родственников погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

По сообщению пресс-службы администрации Кемеровской области, известный российский виртуоз исполнил произведения Бетховена, Рахманинова, Шопена. Родственники погибших при пожаре в кемеровском торговом центре посетили концерт и даже поблагодарили пианиста в его гримерке.

Помимо концерта, Лука Сафронов-Затравкин в рамках своего визита в Кемерово посетил мемориал возле ТЦ «Зимняя вишня», выставку «Утоли моя печали» в музее изобразительных искусств, провел мастер-класс для студентов Кемеровского областного музыкального колледжа.

Лука Сафронов-Затравкин — сын известного художника Никаса Сафронова — является лауреатом международных конкурсов, выпускником Парижской консерватории и почетным профессором Швейцарской академии музыки.

Голышом по снегу. Лыжники и сноубордисты массово разделись на горе
Путин поблагодарил за работу членов правительства Медведева
Тренер Медведевой высказалась об уходе фигуристки
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
В Китае арестовали женщину, усыновившую 118 детей
Минобороны показало испытания комплекса «Уран-9»
Принц Уильям и Кейт опубликовали домашние фото своих детей
Врачи удалили американке 60-килограммовую опухоль
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«Барселона» и «Реал» сыграли вничью в последнем класико Иньесты «Барселона» со счетом 2:2 сыграла вничью с мадридским «Реалом» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Как выглядят обитатели других планет (фото) Астробиологи предлагают искать признаки жизни на ближайших к Земле планетах.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Эксперты рассказали, за сколько можно накопить на ипотеку
Из нового терминала «Шереметьево» отправили первый рейс
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Леди
Элегантны всегда и везде: Безрукова, Боярская и другие леди нашего времени Звезды, которые предпочитают лаконичные образы вызывающим нарядам.
Дети
Кенсингтонский дворец представил первые официальные портреты принца Луи На одном из снимков мальчику всего три дня от роду.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь