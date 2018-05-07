Пианист-виртуоз провел благотворительный концерт в кемеровской филармонии

Пианист-виртуоз Лука Сафронов-Затравкин провел благотворительный концерт для родственников погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

По сообщению пресс-службы администрации Кемеровской области, известный российский виртуоз исполнил произведения Бетховена, Рахманинова, Шопена. Родственники погибших при пожаре в кемеровском торговом центре посетили концерт и даже поблагодарили пианиста в его гримерке.

Помимо концерта, Лука Сафронов-Затравкин в рамках своего визита в Кемерово посетил мемориал возле ТЦ «Зимняя вишня», выставку «Утоли моя печали» в музее изобразительных искусств, провел мастер-класс для студентов Кемеровского областного музыкального колледжа.