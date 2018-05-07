На «Амурских волнах» в Хабаровске своё мастерство покажут детские оркестры

Источник: Восток Медиа

«Проведение конкурса среди детских коллективов — изначальная цель фестиваля, о которой мы говорили с Валерием Халиловым. Планировали запустить детский фестиваль через два-три года после начала “Амурских волн”. Это профориентационная работа, ради которой и был запланирован фестиваль. Будем работать и над тем, чтобы возобновить подготовку воспитанников музыкальных взводов, как это было раньше», — рассказал корреспонденту агентства министр культуры Хабаровского края Александр Федосов.

Детские оркестры представят на суд жюри 20-минутную программу, обязательной композицией которой станет «Солнечный круг». Юных музыкантов оценят главный военный дирижёр Тимофей Маякин, руководитель военно-оркестровой службы Росгвардии Владимир Васяк, полковник военно-оркестровой службы Вениамин Мясоедов.

«К сожалению, не все, кого мы хотели видеть, смогут приехать на смотр-конкурс. Так, у участников нашего звёздного коллектива из Богородского в дни проведения фестиваля пройдут экзамены. Есть определённые сложности, но всё равно другие коллективы приедут», — объяснил генеральный директор Краевого научно-образовательного творческого объединения культуры Олег Федосеев.

В Хабаровске участники детского конкурса приедут 30 мая и пробудут в городе до 3 июня. За это время они представят свои программы, посетят выставку «Гармони и сила», встретятся с учащимися Московского военно-музыкального училища имени Валерия Халилова «Фиеста», с руководителями оркестров, посетят мастер-классы музыкантов оркестра минобороны России и, возможно, исполнят одно произведение в составе сводного военного оркестра «Амурских волн».

«Конечно же, будет рост, участники увидят, к чему нужно стремиться — это самое главное в фестивале “Амурские волны”», — отметил Александр Федосов.