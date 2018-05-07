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06:35 (мск), источник: Восток Медиа

На «Амурских волнах» в Хабаровске своё мастерство покажут детские оркестры

Впервые в рамках международного фестиваля военных оркестров «Амурские волны» в дальневосточной столице пройдёт смотр-конкурс детских коллективов. Участие в нём примут семь ансамблей из Еврейской автономной области, Хабаровского и Приморского краёв — всего около 200 юных музыкантов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

«Проведение конкурса среди детских коллективов — изначальная цель фестиваля, о которой мы говорили с Валерием Халиловым. Планировали запустить детский фестиваль через два-три года после начала “Амурских волн”. Это профориентационная работа, ради которой и был запланирован фестиваль. Будем работать и над тем, чтобы возобновить подготовку воспитанников музыкальных взводов, как это было раньше», — рассказал корреспонденту агентства министр культуры Хабаровского края Александр Федосов.

Детские оркестры представят на суд жюри 20-минутную программу, обязательной композицией которой станет «Солнечный круг». Юных музыкантов оценят главный военный дирижёр Тимофей Маякин, руководитель военно-оркестровой службы Росгвардии Владимир Васяк, полковник военно-оркестровой службы Вениамин Мясоедов.

«К сожалению, не все, кого мы хотели видеть, смогут приехать на смотр-конкурс. Так, у участников нашего звёздного коллектива из Богородского в дни проведения фестиваля пройдут экзамены. Есть определённые сложности, но всё равно другие коллективы приедут», — объяснил генеральный директор Краевого научно-образовательного творческого объединения культуры Олег Федосеев.

В Хабаровске участники детского конкурса приедут 30 мая и пробудут в городе до 3 июня. За это время они представят свои программы, посетят выставку «Гармони и сила», встретятся с учащимися Московского военно-музыкального училища имени Валерия Халилова «Фиеста», с руководителями оркестров, посетят мастер-классы музыкантов оркестра минобороны России и, возможно, исполнят одно произведение в составе сводного военного оркестра «Амурских волн».

«Конечно же, будет рост, участники увидят, к чему нужно стремиться — это самое главное в фестивале “Амурские волны”», — отметил Александр Федосов.

Агентство писало, что фестиваль «Амурские волны» пройдёт в Хабаровске с 25 мая по 2 июня. Своё участие подтвердили образцово-показательный оркестр Национальной гвардии Республики Казахстан и духовой оркестр военно-музыкального училища при университете обороны Монголии. Организаторы утвердили программу фестиваля, однако готовы внести в неё изменения ради других участников, например, ансамбля кельтских волынщиков.

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