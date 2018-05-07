Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как разговор Пашиняна с США повлиял на «армянский Майдан» - СМИ
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Степан Михалков впервые показал лицо подросшего сына
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Майли Сайрус создала кеды для Converse
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом»
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
СМИ: эксперты заговорили о военном столкновении РФ и США
Мнение о действиях США у Крыма: как никогда нагло
Лопырева дополнила сверкающее платье «сумочкой-снежком»
Ксения Собчак сходила в библиотеку в тренче за 140 тысяч (фото)
Пользу грецких орехов подтвердили научно
В Новосибирске работник поликлиники избил пациента
Выпил «смелой воды»: Порошенко опустился до хамства в адрес РФ
Далай-лама сделал очень важное заявление о России
Фоторепортажи
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
08:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Омичей предупредили о распространении лихорадки

Первые случаи заражения зафиксировали в Бразилии.

По информации Министерства здравоохранения Бразилии от 18.04.2018 г., в штате Рио-де-Жанейро зарегистрирована вспышка лихорадкой чикунгунья, в I квартале 2018 г. зарегистрировано 4262 случая заболевания, что в 3 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Ситуация осложняется отсутствием в стране средств диагностики и профилактики, а также недостаточным финансированием профилактических мероприятий, направленных на борьбу с москитами.

Руководством штата Рио-де-Жанейро принимаются меры по локализации очагов распространения заболевания.

В связи с тем, что начало заболевания тропических лихорадок (денге, зика, чикунгунья) имеет схожую клиническую картину, важное значение имеет лабораторное подтверждение диагноза.

Управление Роспотребнадзора по Омской области обращает внимание омичей и просит учитывать данную информацию для планировании поездок.

Все новости региона
 Канны-2017: Наше «Лето» на Лазурном берегу
Исследователи назвали пять эффективных способов продлить молодость мозга
Путин поблагодарил за работу членов правительства Медведева
Тренер Медведевой высказалась об уходе фигуристки
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
В Китае арестовали женщину, усыновившую 118 детей
Врачи удалили американке 60-килограммовую опухоль
Принц Уильям и Кейт опубликовали домашние фото своих детей
Эксперты прогнозируют новые отставки губернаторов
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«Барселона» и «Реал» сыграли вничью в последнем класико Иньесты «Барселона» со счетом 2:2 сыграла вничью с мадридским «Реалом» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Как выглядят обитатели других планет (фото) Астробиологи предлагают искать признаки жизни на ближайших к Земле планетах.
Кино
Хабенский поспорил с журналисткой после показа «Собибора» Видео с эмоциональным ответом актера, представившего свой режиссерский дебют, набрало более 800 тысяч просмотров
Недвижимость
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Названа страна с самым чистым воздухом
Эксперты рассказали, за сколько можно накопить на ипотеку
Леди
Элегантны всегда и везде: Безрукова, Боярская и другие леди нашего времени Звезды, которые предпочитают лаконичные образы вызывающим нарядам.
Дети
Кенсингтонский дворец представил первые официальные портреты принца Луи На одном из снимков мальчику всего три дня от роду.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь