Омичей предупредили о распространении лихорадки

По информации Министерства здравоохранения Бразилии от 18.04.2018 г., в штате Рио-де-Жанейро зарегистрирована вспышка лихорадкой чикунгунья, в I квартале 2018 г. зарегистрировано 4262 случая заболевания, что в 3 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Ситуация осложняется отсутствием в стране средств диагностики и профилактики, а также недостаточным финансированием профилактических мероприятий, направленных на борьбу с москитами.