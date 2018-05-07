Омичей предупредили о распространении лихорадки
Первые случаи заражения зафиксировали в Бразилии.
Первые случаи заражения зафиксировали в Бразилии.
По информации Министерства здравоохранения Бразилии от
Руководством штата
В связи с тем, что начало заболевания тропических лихорадок (денге, зика, чикунгунья) имеет схожую клиническую картину, важное значение имеет лабораторное подтверждение диагноза.
Управление Роспотребнадзора по Омской области обращает внимание омичей и просит учитывать данную информацию для планировании поездок.