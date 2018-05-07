День защитника Отечества празднуется в Казахстане

Источник: Sputniknews.kz

В 2012 году главой государства был подписан закон «О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан «О праздниках в Республике Казахстан», согласно которому 7 мая — День защитника Отечества — стал государственным праздником.

Читайте также Назарбаева: Необходимо пересмотреть систему подготовки кадров в военной сфере

Тогда же в Казахстане приняты концепция военной реформы и государственная программа военного строительства, в которых отражены военная доктрина и актуальные вопросы реформирования армии. В частности, вооруженные силы Казахстана перешли на трехвидовую структуру с созданием главных штабов сухопутных войск и сил воздушной обороны, а также управления военно-морских сил. Аэромобильным силам отведена роль резерва верховного главнокомандующего. Создан отдельный род войск — Ракетные войска и артиллерия.

Военно-техническое сотрудничество на всех возможных векторах — это изначальная политика Казахстана с момента провозглашения независимости в 1991 году. К ключевым партнерам относится Россия, с которой заключен военно-политический альянс, но это не мешает Астане сотрудничать по военно-политической линии с НАТО, пишет Calend.ru. В частности, Казахстан входит в совет Евроатлантического партнерства и участвует в программе «Партнерство ради мира».

Благодаря сотрудничеству Казахстана со странами НАТО созданный в республике батальон «Казбат» полностью укомплектован по стандартам НАТО и, согласно подписанному с ООН меморандуму, входит в состав «голубых касок».

По традиции накануне Дня защитника Отечества президент Казахстана, верховный главнокомандующий, издал указ о присвоении очередных воинских званий и вручил награды отличившимся военнослужащим.