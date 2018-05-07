День защитника Отечества празднуется в Казахстане
АСТАНА, 7 мая — Sputnik. День защитника Отечества, отмечаемый в Казахстане ежегодно 7 мая, является государственным праздником и выходным днем.
АСТАНА, 7 мая — Sputnik. День защитника Отечества, отмечаемый в Казахстане ежегодно 7 мая, является государственным праздником и выходным днем.
В 2012 году главой государства был подписан закон «О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан «О праздниках в Республике Казахстан», согласно которому 7 мая — День защитника Отечества — стал государственным праздником.
Тогда же в Казахстане приняты концепция военной реформы и государственная программа военного строительства, в которых отражены военная доктрина и актуальные вопросы реформирования армии. В частности, вооруженные силы Казахстана перешли на трехвидовую структуру с созданием главных штабов сухопутных войск и сил воздушной обороны, а также управления
Благодаря сотрудничеству Казахстана со странами НАТО созданный в республике батальон «Казбат» полностью укомплектован по стандартам НАТО и, согласно подписанному с ООН меморандуму, входит в состав «голубых касок».
По традиции накануне Дня защитника Отечества президент Казахстана, верховный главнокомандующий, издал указ о присвоении очередных воинских званий и вручил награды отличившимся военнослужащим.
Кроме того, 7 мая традиционно пройдет военный парад — в этом году на военной базе «Отар» в Жамбылской области. Казахстанские оборонные предприятия покажут новейшие разработки. Впервые будут презентованы перспективные разработки