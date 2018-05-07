«Жертвы» майского снегопада: автобусы с 60 иностранцами увязли в грязи близ Алматы
Спасатели Алматинской области отбуксировали два застрявших в грязи автобуса, передает NUR.KZ со ссылкой на КЧС МВД РК.
Спасатели Алматинской области отбуксировали два застрявших в грязи автобуса, передает NUR.KZ со ссылкой на КЧС МВД РК.
Инцидент произошел вечером 6 мая в Алматинской области.
Известно, что спасатели СПиАСР ДЧС Алматинской области из грязевой массы отбуксировали 2 автобуса марки «Mercedes» и «МАN», в которых находились 60 жителей Китая.
Отмечается, что данная ситуация возникла в связи с обильным снегопадом. Обошлось без пострадавших.
Ранее мы сообщали о том, что в предгорном районе города Алматы выпал снег.