Роспотребнадзор предупреждает о зараженной рыбе в реках края
Заболеть можно дифиллоботриозом и описторхозом.
Заболеть можно дифиллоботриозом и описторхозом.
Роспотребнадзор предупреждает красноярцев об опасности заражения паразитами после употребления в пищу рыбы из местных рек.
Так, описторхозом можно заразиться, если скушать малосоленую рыбу карповых пород: плотвы, сороги, леща, язя, ельца, линя, которые выловлены в Чулыме и его притоках, входящих в
«В домашних условиях населению необходимо выполнять следующие рекомендации: употреблять в пищу только хорошо проваренную и прожаренную, тщательно просоленную рыбу — варить рыбу в течение 15 минут с момента закипания, жарить в распластанном виде и обязательно в масле до 20 минут, солить мелкую рыбу в течение 14 дней», — советуют специалисты Роспотребнадзора.
Также в ведомстве не рекомендуют покупать рыбу у частных лиц и в местах несанкционированной торговли.