Роспотребнадзор предупреждает о зараженной рыбе в реках края

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Роспотребнадзор предупреждает красноярцев об опасности заражения паразитами после употребления в пищу рыбы из местных рек.

Так, описторхозом можно заразиться, если скушать малосоленую рыбу карповых пород: плотвы, сороги, леща, язя, ельца, линя, которые выловлены в Чулыме и его притоках, входящих в Обь-Иртышский водный бассейн.

Заражение организма кишечными гельминтами (дифиллоботриоз) происходит при употреблении в пищу термически необработанной и малосоленой речной рыбы — щуки и икры щуки, окуня, налима, ерша, судака. Паразитами может быть заражена рыба, выловленная в районе Красноярска, Дивногорска, Минусинска.

«В домашних условиях населению необходимо выполнять следующие рекомендации: употреблять в пищу только хорошо проваренную и прожаренную, тщательно просоленную рыбу — варить рыбу в течение 15 минут с момента закипания, жарить в распластанном виде и обязательно в масле до 20 минут, солить мелкую рыбу в течение 14 дней», — советуют специалисты Роспотребнадзора.