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06:55 (мск), источник: VLADNEWS

Автолюбители Приморья пополнили местный бюджет на 100 млн рублей

Больше всего нарушений зафиксировано за превышение скорости.

Автолюбители Приморья пополнили местный бюджет на 101 млн 135 тыс 750 рублей по результатам обработки фотофактов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Так, с начала 2018 года было возбуждено 213 тысяч 66 дел об административных правонарушениях.

Более чем на 83 млн оштрафованы автолюбители за превышение скорости. За несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги сумма штрафов составила 11 млн 083 тыс. 500 рублей. За нарушение правил парковки — 6 млн 718 тыс. 750 рублей.

За неуплату штрафов в срок было составлено и направлено в суды 1 тыс. 678 административных материалов.

Напомним, неуплата штрафов в установленный законодательством срок является административным правонарушением. Штраф должен быть оплачен в срок, не превышающий 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. При этом при оплате штрафа за ряд нарушений ПДД в срок, не превышающий 20 дней, гражданам предоставляется скидка в 50%.

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