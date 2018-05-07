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06:57 (мск), источник: VLADNEWS

Вечером в центре Владивостока ограничат движение и парковку автотранспорта

В приморской столице пройдет генеральная репетиция парада Победы.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник, 7 мая, во Владивостоке будет ограничено движение и парковка автотранспорта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Движение будет ограничено из-за генеральной репетиции парада Победы, которая пройдет с 21:00 до 00:00.

Движение и парковка транспортных средств будут ограничены на следующих участках автодорог:

— по улице Корабельной Набережной: от дома № 73 по улице Светланской до дома № 1 по Океанскому проспекту;.

— по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Корабельной Набережной до пересечения с улицей Светланской;.

— по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-й Морской;.

— по улице Светланской: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутской;.

— по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семеновской;.

— по улице 1-й Морской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Посьетской;.

— по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Семеновской;.

— по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;.

— по улице Петра Великого: от пересечения с Почтовым переулком до пересечения с улицей Светланской.

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