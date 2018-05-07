Вечером в центре Владивостока ограничат движение и парковку автотранспорта
В приморской столице пройдет генеральная репетиция парада Победы.
В приморской столице пройдет генеральная репетиция парада Победы.
В понедельник, 7 мая, во Владивостоке будет ограничено движение и парковка автотранспорта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.
Движение будет ограничено
Движение и парковка транспортных средств будут ограничены на следующих участках автодорог:
— по улице Корабельной Набережной: от дома № 73 по улице Светланской до дома № 1 по Океанскому проспекту;.
— по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Корабельной Набережной до пересечения с улицей Светланской;.
— по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-й Морской;.
— по улице Светланской: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутской;.
— по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семеновской;.
— по улице 1-й Морской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Посьетской;.
— по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Семеновской;.
— по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;.
— по улице Петра Великого: от пересечения с Почтовым переулком до пересечения с улицей Светланской.