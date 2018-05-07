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06:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Уровень воды в Томи понизился везде, кроме Новокузнецка

На выходных в области прошли осадки, наиболее сильные — по югу региона.

Обильные осадки на прошедших выходных спровоцировали повышение уровня рек на юге Кемеровской области.

Как сообщает пресс-служба Кемеровского Гидрометцентра, сильнее всего вода реках поднялась по югу области, но достижения опасных отметок не зафиксировано. Так, в Новокузнецке уровень воды в Томи по состоянию на 08:00 часов 7 мая составляет 616 см, за сутки она прибавила 116 см, до опасного уровня остается всего 14 см.

В ближайшие дни ожидается похолодание, в связи с чем уровни воды в реках начнут понижаться. Синоптики прогнозируют осадки в основном по северу области. По состоянию на 08:00 часов 7 мая уровень воды в Томи в Междуреченске составляет 288 см, за сутки река упала на 67 см, до опасного уровня — 162 см. В Кемерове уровень воды в Томи составляет 484 см, за сутки вода понизилась на 38 см, до опасного уровня — 276 см.

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