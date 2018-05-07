Мэра приморского города отстранили от должности
Суд отстранил Игоря Сахуту от должности главы Дальнегорска. В дальнегорском районном суде продолжается процесс по уголовному делу в отношении мэра, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Суд отстранил Игоря Сахуту от должности главы Дальнегорска. В дальнегорском районном суде продолжается процесс по уголовному делу в отношении мэра, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Очередное заседание прошло 3 мая. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отстранил Сахуту от кресла мэра на период судебных разбирательств.
Адвокат отстранённого градоначальника Маргарита Люденко сообщила, что с решением суда она и её подзащитный не согласны и намерены обжаловать его.
«Нет доказательств того, что он оказывал или планировал оказывать давление на свидетелей. Тем более нельзя говорить о том, что Сахута, находясь в должности, может подделать документы. Следствие уже завершено, все доказательства собраны, свидетели опрошены», — сказала Люденко.
Как писало РИА «Восток-Медиа» ранее, Сахуте инкриминируют злоупотребление полномочиями и участие в незаконном предпринимательстве. Задержали чиновника в декабре 2016 года. После этого Игорь Сахута полгода провёл в следственном изоляторе, а в июле 2017 года его отпустили под домашний арест.