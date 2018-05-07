Красноярцев приглашают помочь ветеранам
В Красноярском крае идет регистрация на участие в благотворительной акции «Обелиск». Ежегодно в ней участвуют около 200 тысяч школьников, студентов и неравнодушных людей.
В Красноярском крае идет регистрация на участие в благотворительной акции «Обелиск». Ежегодно в ней участвуют около 200 тысяч школьников, студентов и неравнодушных людей.
В преддверии Дня Победы волонтеры помогают ветеранам в уборке квартир, дачных участков, благоустраивают военные мемориалы, скверы и парки. Кроме того, школьники и студенты проводят праздничные концерты, устраивают
Во всех районах города и края оргкомитеты формируют бригады и дают им задания. Для участия в акции нужно зарегистрироваться в составе команды на сайте краевого Центра туризма и краеведения и представить свой план мероприятий. Сейчас на участие в акции зарегистрировались уже 50 команд из 30 районов края.