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08:22 (мск), источник: НИА Красноярск

Красноярцев приглашают помочь ветеранам

В Красноярском крае идет регистрация на участие в благотворительной акции «Обелиск». Ежегодно в ней участвуют около 200 тысяч школьников, студентов и неравнодушных людей.

В преддверии Дня Победы волонтеры помогают ветеранам в уборке квартир, дачных участков, благоустраивают военные мемориалы, скверы и парки. Кроме того, школьники и студенты проводят праздничные концерты, устраивают военно-спортивные игры, конкурсы чтецов и патриотических песен, тематические выставки и лично поздравляют ветеранов, сообщают в пресс-службе правительства края.

Во всех районах города и края оргкомитеты формируют бригады и дают им задания. Для участия в акции нужно зарегистрироваться в составе команды на сайте краевого Центра туризма и краеведения и представить свой план мероприятий. Сейчас на участие в акции зарегистрировались уже 50 команд из 30 районов края.

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