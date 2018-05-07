День Победы разделит рабочую неделю на две части

День Победы разделит наступившую рабочую неделю на две части — россияне будут работать в понедельник и вторник, 7 и 8 мая, четверг и пятницу, 10 и 11 мая, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, праздничный выходной 9 мая в этом году приходится на среду. Рабочий день 8 мая, согласно Трудовому кодексу РФ, будет короче на один час.