Потерянная туфелька и подаренные тортики — репетиция парада в Хабаровске
На площади Ленина прошёл генеральный «прогон» Парада Победы.
На площади Ленина прошёл генеральный «прогон» Парада Победы.
В Хабаровске сегодня, 7 мая, в утренний час пик состоялась генеральная репетиция Парада Победы. Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня»,
Генеральная репетиция стала шестой тренировкой за этот сезон. Она практически ничем не должна отличаться от Парада Победы, который состоится 9 мая. Поэтому и время проведения выбрали соответствующее — 10 утра. Правда,
Оцепление военные выставили на тротуаре перед ДВГМУ, для автомобилей участок центральной улицы перед площадью Ленина был закрыт с началом тренировки. Однако общественный транспорт продолжил ходить до самого момента прохождения колонн и военной техники по проезжей части.
Эта генеральная репетиция прошла со зрителями.
. Они на трибуны попадали по специальным пропускам. Среди были как люди в возрасте, так и школьники со студентами.
Во время генерального «прогона» произошло две накладка. Сначала, когда принимающие парад генералы объезжали на кабриолетах парадные коробки, неожиданно выключился звук. Поэтому часть поздравлений зрители не услышали.
Ещё один конфуз случился во время прохождения маршем мимо трибун. У
Руководивший тренировками временно исполняющий обязанности командующего ВВО Александр Чайко в целом остался доволен генеральной репетицией. Второго прохода коробок и боевой техники, как это было во время всех пяти предшествующих вечерних репетиций, не потребовалось.
Однако, уже после завершающего прохождения оркестра,
После разбора итогов генеральной репетиции с
— Я просто растерялась, все участники марша такие одинаково красивые. Я не смогла узнать своего сына! — призналась Людмила, попросив просмотреть фотографии, на которые мог попасть её Максим.