Потерянная туфелька и подаренные тортики — репетиция парада в Хабаровске

В Хабаровске сегодня, 7 мая, в утренний час пик состоялась генеральная репетиция Парада Победы. Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», из-за этого в первой половине дня были перекрыты многие улицы в центре дальневосточной столицы и по маршрутам следования колонн боевой техники.

Генеральная репетиция стала шестой тренировкой за этот сезон. Она практически ничем не должна отличаться от Парада Победы, который состоится 9 мая. Поэтому и время проведения выбрали соответствующее — 10 утра. Правда, почему-то репетицию не назначили на выходной день.

Оцепление военные выставили на тротуаре перед ДВГМУ, для автомобилей участок центральной улицы перед площадью Ленина был закрыт с началом тренировки. Однако общественный транспорт продолжил ходить до самого момента прохождения колонн и военной техники по проезжей части.

Эта генеральная репетиция прошла со зрителями.

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. Они на трибуны попадали по специальным пропускам. Среди были как люди в возрасте, так и школьники со студентами.

Во время генерального «прогона» произошло две накладка. Сначала, когда принимающие парад генералы объезжали на кабриолетах парадные коробки, неожиданно выключился звук. Поэтому часть поздравлений зрители не услышали.

Ещё один конфуз случился во время прохождения маршем мимо трибун. У кого-то из впервые участвующих в параде женщин-военнослужащих ВВО слетела туфелька, которая мешала следующим за дамами в форме расчётам. Перед тем, как пошла боевая техника, один из генералов поднял туфельку, и пошел искать владелицу.

Как уже писало агентство, по площади Ленина в шестой раз подряд прошли впервые участвующие в хабаровском параде тяжёлая огнемётная система ТОС-1А «Солнцепёк», БТР-82А, армейский мотовездеход АМ-1, комплексы радиоэлектронной борьбы «Леер-2» и «Инфауна».

Руководивший тренировками временно исполняющий обязанности командующего ВВО Александр Чайко в целом остался доволен генеральной репетицией. Второго прохода коробок и боевой техники, как это было во время всех пяти предшествующих вечерних репетиций, не потребовалось.

Однако, уже после завершающего прохождения оркестра, женщины-военнослужащие ещё раз промаршировали. На этот раз все туфельки остались на ногах.

После разбора итогов генеральной репетиции с командирами-мужчинами генерал-полковник Александр Чайко отдельно поблагодарил за участие женщин в военной форме и подарил им несколько тортиков.

После окончания генеральной репетиции к фоторепортёрам обратилась женщина. Как выяснилось, жительница Санкт-Петербурга Людмила Лазуренко специально приехала с берегов Невы в Хабаровск, чтобы сфотографировать для родственников своего сына Максима. Он служит на Дальнем Востоке и уже в третий раз участвует в параде. Однако снять его Людмиле не удалось.