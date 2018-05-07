В Бостоне открылся ресторан, где еду готовят роботы

Источник: AP 2018

В новом месте, получившем название Spyce, подают преимущественно салаты. Основатели ресторана, как сообщается на его сайте, — четверо бывших студентов Массачусетского технологического института (одного из наиболее престижных вузов в США).

Главный кулинар заведения — француз Даниэль Булю. Рестораны под его управлением ранее были удостоены в общей сложности четырех звезд в гастрономическом путеводителе «Мишлен». Шеф-повар Spyce — американец Сэм Бенсон.

Как подчеркивают основатели заведения на его странице, Spyce — «это первый в мире ресторан с роботизированной кухней для приготовления сложных блюд». «Мы разработали данную концепцию в надежде решить проблему, с которой мы сами сталкивались, когда не могли найти здоровую и вкусную пищу по приемлемой цене», — отмечают молодые люди.

Процесс приготовления

Как видно на видео на сайте Spyce, посетители выбирают желаемое блюдо с помощью одного из установленных в зале терминалов. В ассортименте салаты из самых разных ингредиентов, в том числе овощей, фруктов, зелени, злаков, сыра, орехов, куриного мяса или рыбы. Некоторые составляющие можно добавлять или исключать по желанию. Имеются варианты блюд для вегетарианцев, веганов, а также без глютена.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/9LqqcDL99UA?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Далее компоненты блюда прямо на глазах у клиентов в измельченном виде подаются в автоматическом режиме в один из семи вращающихся котлов. Еда нагревается до нужной температуры с помощью встроенных электрических плит, после чего котел переворачивается, и его содержимое оказывается на тарелке. Ее передают посетителям сотрудники ресторана.

Весь процесс непосредственного приготовления пищи занимает не больше трех минут. При этом полностью роботизированным ресторан назвать нельзя, персонал выполняет целый ряд задач, которые технике пока не под силу. Это, в частности, подготовка ингредиентов, добавление в блюда некоторых приправ, обслуживание техники.

Цены в Spyce, по меркам Бостона или Нью-Йорка, сравнительно низкие: стоимость одной тарелки обычного салата начинается от $7,5. Ресторан может вместить несколько десятков человек. В зале имеется как общий стол, так и маленькие столики для двоих.

Основатели ресторана

Как сообщается на сайте Spyce, все четверо основателей ресторана — Майкл Фарид, Кейл Роджерс, Люк Шлютер и Брэйди Найт — учились в Массачусетском технологическом институте, «были одержимы роботизацией» и вместе играли в водное поло. Будучи студентами, они полагали, что тратить в среднем $10 на обед — это слишком дорого.

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Молодые люди решили, что автоматизация процесса приготовления может позволить снизить издержки и сделать еду более дешевой. Работа над созданием автоматизированной кухни Spyce была начата в подвале студенческого общежития. Она продолжалась около трех лет.

Булю в свою очередь рассказал, что, получив приглашение молодых людей принять участие в работе над созданием заведения сразу заинтересовался этой идеей. «Я пришел к выводу, что роботизированная кухня при приготовлении пищи обеспечивает точность, последовательность, приятный вкус пищи, а также ее свежесть», — констатировал кулинар.