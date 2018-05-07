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08:30 (мск), источник: Вести - Красноярск

Красноярские католики намерены вернуть в свою собственность Органный зал

Красноярские католики намерены вернуть в свою собственность Органный зал. Прихожане уверяют, там, где сейчас орган, должен быть алтарь — святое место. Филармония в ответ напоминает — убрать орган невозможно, само здание построено под концерты, к тому же это объект культурного наследия. Заявление о передаче здания в эти дни рассматривает агентство госсобственности.

Источник: Вести - Красноярск

Органный зал как яблоко раздора. Красноярские католики даже Папе Римскому писали. Общественности напоминают, строили костел на пожертвования прихода, деньги собирали всей губернией. И вот сто лет спустя концерты желательно прекратить — это храм. Орган убрать, на его месте должен быть алтарь. Часть зрительских кресел выбросить — освободить место для молитвы на коленях.

В истории Органного зала был момент, когда он принадлежал нашей телерадиокомпании. Красноярская студия телевидения, красноярское ТВ начиналось именно здесь. Первые сотрудники — наши дорогие ветераны — это место называли наш Голливуд. Сейчас Органным залом распоряжается Краевая филармония. По большому счету для концертов он не очень-то удобен, гримерок нет, места мало, даже балкон закрыли, чтобы на зрителей не рухнул. Но при реконструкции еще в 80-ых акустику делали специально под это здание, да и сам инструмент, как уверяют специалисты, перенести отсюда без потерь невозможно. Орган, как будто всем наперекор, звучит великолепно.

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Пресс-секретарь Красноярской краевой филармонии Наталья Фёдорова: «Сейчас у красноярцев, у всех, независимо от религии, есть возможность посещать здание, концерты, которые там идут. Будет ли это возможно, когда зал перейдет в католическую историю, не знаю».

Настоятель прихода Дариуш Бялек: «Я верю в Бога, если ему угодно, храм вернется собственникам, католической церкви. Если нет, мы смиренно будем просить дальше.

Какова дальнейшая судьба здания со шпилями? По закону, в течение трех недель специалисты краевого агентства госсобственности должны заявление рассмотреть и дать ответ.

Евгения ПЛОТНИКОВА

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