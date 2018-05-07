Красноярские католики намерены вернуть в свою собственность Органный зал

Органный зал как яблоко раздора. Красноярские католики даже Папе Римскому писали. Общественности напоминают, строили костел на пожертвования прихода, деньги собирали всей губернией. И вот сто лет спустя концерты желательно прекратить — это храм. Орган убрать, на его месте должен быть алтарь. Часть зрительских кресел выбросить — освободить место для молитвы на коленях.



В истории Органного зала был момент, когда он принадлежал нашей телерадиокомпании. Красноярская студия телевидения, красноярское ТВ начиналось именно здесь. Первые сотрудники — наши дорогие ветераны — это место называли наш Голливуд. Сейчас Органным залом распоряжается Краевая филармония. По большому счету для концертов он не очень-то удобен, гримерок нет, места мало, даже балкон закрыли, чтобы на зрителей не рухнул. Но при реконструкции еще в 80-ых акустику делали специально под это здание, да и сам инструмент, как уверяют специалисты, перенести отсюда без потерь невозможно. Орган, как будто всем наперекор, звучит великолепно.