Футбольный «Енисей» поборется за премьер-лигу в стыковых матчах
Красноярцы сыграли вничью с «Шинником».
Красноярцы сыграли вничью с «Шинником».
Футбольный «Енисей» поборется за выход в
Накануне «Енисей» сыграл вничью в Ярославле с местным «Шинником». Итоговый счет 2:2. Причем уступая два мяча, отыгрались красноярцы лишь в компенсированное время — голы на счету Саркисова и Фатуллаева.
Наша команда проведет последний матч в ближайшую субботу на домашнем поле против «Динамо» из
«Считаю, что первый тайм был более менее равным. Не было такого большого количества голевых моментов ни с той, ни другой стороны. Получили гол в раздевалку, что не входило в наши планы. В перерыве пришлось делать перестановки, перешли на схему 3−5−2, поскольку необходимо было отыгрываться, нас устраивала только победа. Считаю, что с выходом второго нападающего у нас заладилась игра в атаке, давление появилось, моменты появились. Но потом пропустили контратаку, при счете 0−2 спасли, казалось бы, безнадежный матч за счет желания. Хотелось бы, чтобы такое рвение было на поле с первых минут.