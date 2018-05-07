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08:35 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Футбольный «Енисей» поборется за премьер-лигу в стыковых матчах

Красноярцы сыграли вничью с «Шинником».

Футбольный «Енисей» поборется за выход в премьер-лигу в стыковых матчах. Соперником красноярцев станет скорее всего махачкалинский «Анжи» или «Тосно» из Ленинградской области.

Накануне «Енисей» сыграл вничью в Ярославле с местным «Шинником». Итоговый счет 2:2. Причем уступая два мяча, отыгрались красноярцы лишь в компенсированное время — голы на счету Саркисова и Фатуллаева.

Наша команда проведет последний матч в ближайшую субботу на домашнем поле против «Динамо» из Санкт-Петербурга. Однако догнать «Оренбург» и «Крылья советов» уже не получится. «Енисей» по итогам сезона повторил прошлогодний результат и занял третье место в первенстве ФНЛ.

«Считаю, что первый тайм был более менее равным. Не было такого большого количества голевых моментов ни с той, ни другой стороны. Получили гол в раздевалку, что не входило в наши планы. В перерыве пришлось делать перестановки, перешли на схему 3−5−2, поскольку необходимо было отыгрываться, нас устраивала только победа. Считаю, что с выходом второго нападающего у нас заладилась игра в атаке, давление появилось, моменты появились. Но потом пропустили контратаку, при счете 0−2 спасли, казалось бы, безнадежный матч за счет желания. Хотелось бы, чтобы такое рвение было на поле с первых минут. Из-за ничьей мы потеряли все шансы на прямой выход в премьер-лигу, теперь будем думать о стыковых матчах», — заявил после матча главный тренер красноярцев Дмитрий Аленичев.

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