Футбольный «Енисей» поборется за премьер-лигу в стыковых матчах

«Считаю, что первый тайм был более менее равным. Не было такого большого количества голевых моментов ни с той, ни другой стороны. Получили гол в раздевалку, что не входило в наши планы. В перерыве пришлось делать перестановки, перешли на схему 3−5−2, поскольку необходимо было отыгрываться, нас устраивала только победа. Считаю, что с выходом второго нападающего у нас заладилась игра в атаке, давление появилось, моменты появились. Но потом пропустили контратаку, при счете 0−2 спасли, казалось бы, безнадежный матч за счет желания. Хотелось бы, чтобы такое рвение было на поле с первых минут. Из-за ничьей мы потеряли все шансы на прямой выход в премьер-лигу, теперь будем думать о стыковых матчах», — заявил после матча главный тренер красноярцев Дмитрий Аленичев.