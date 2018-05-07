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08:37 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярка отсудила деньги за сорванную из-за болезни поездку во Вьетнам

Женщине компенсируют почти 264 тысячи рублей.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Жительница Красноярска отсудила почти 264 тысячи рублей за сорванную поездку во Вьетнам. Ответчиком по делу стал туроператор «Пегас». Документы опубликованы на сайте краевого суда.

Красноярка в 2017 году купила тур во Вьетнам на троих за 195,7 тысяч рублей. Но за 10 дней до поездки она сильно заболела и была госпитализирована в кардиологической отделение БСМП. Из-за болезни женщина не могла лететь в другую страну, поэтому написала заявление об расторжении договора.

Оператор ответил, что он понес расходы в размере 87,7 тысяч рублей, оплатив страховые услуги, авиаперелет и проживание в отеле несостоявшихся туристов, поэтому может вернуть только оставшуюся сумму. Тогда женщина решила обратиться в суд.

«Суд пришел к выводу, что истица и члены ее семьи имели право на возврат денег за исключением фактически понесенных расходов при организации тура. Поскольку компания не представила доказательств, подтверждающих понесенные расходы, суд взыскал с туроператора полную стоимость продукта», — говорится в сообщении.

Краевой суд постановил взыскать с туроператора в пользу туристки 195,7 тысяч рублей стоимости путевки, 2,7 тысячи рублей — за пользование чужими денежными средствами, 60 тысяч рублей штрафа, а также 5 тысяч рублей государственной пошлины.

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