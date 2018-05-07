Красноярка отсудила деньги за сорванную из-за болезни поездку во Вьетнам

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Жительница Красноярска отсудила почти 264 тысячи рублей за сорванную поездку во Вьетнам. Ответчиком по делу стал туроператор «Пегас». Документы опубликованы на сайте краевого суда.

Красноярка в 2017 году купила тур во Вьетнам на троих за 195,7 тысяч рублей. Но за 10 дней до поездки она сильно заболела и была госпитализирована в кардиологической отделение БСМП. Из-за болезни женщина не могла лететь в другую страну, поэтому написала заявление об расторжении договора.

Оператор ответил, что он понес расходы в размере 87,7 тысяч рублей, оплатив страховые услуги, авиаперелет и проживание в отеле несостоявшихся туристов, поэтому может вернуть только оставшуюся сумму. Тогда женщина решила обратиться в суд.

«Суд пришел к выводу, что истица и члены ее семьи имели право на возврат денег за исключением фактически понесенных расходов при организации тура. Поскольку компания не представила доказательств, подтверждающих понесенные расходы, суд взыскал с туроператора полную стоимость продукта», — говорится в сообщении.