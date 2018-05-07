Красноярка отсудила деньги за сорванную из-за болезни поездку во Вьетнам
Женщине компенсируют почти 264 тысячи рублей.
Женщине компенсируют почти 264 тысячи рублей.
Жительница Красноярска отсудила почти 264 тысячи рублей за сорванную поездку во Вьетнам. Ответчиком по делу стал туроператор «Пегас». Документы опубликованы на сайте краевого суда.
Красноярка в 2017 году купила тур во Вьетнам на троих за 195,7 тысяч рублей. Но за 10 дней до поездки она сильно заболела и была госпитализирована в кардиологической отделение БСМП.
Оператор ответил, что он понес расходы в размере 87,7 тысяч рублей, оплатив страховые услуги, авиаперелет и проживание в отеле несостоявшихся туристов, поэтому может вернуть только оставшуюся сумму. Тогда женщина решила обратиться в суд.
«Суд пришел к выводу, что истица и члены ее семьи имели право на возврат денег за исключением фактически понесенных расходов при организации тура. Поскольку компания не представила доказательств, подтверждающих понесенные расходы, суд взыскал с туроператора полную стоимость продукта», — говорится в сообщении.
Краевой суд постановил взыскать с туроператора в пользу туристки 195,7 тысяч рублей стоимости путевки, 2,7 тысячи рублей — за пользование чужими денежными средствами, 60 тысяч рублей штрафа, а также 5 тысяч рублей государственной пошлины.