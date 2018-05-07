В Красноярском крае пройдет традиционная акция «Бессмертный полк»

В Красноярске построение колонны пройдет на перекрестке проспекта Мира и улицы Дзержинского с 12.30 до 13.30. Колонна начнет движение в 13.30 и пройдет по проспекту Мира до площади Большого концертного зала. Шествие может занять около двух часов, поэтому организаторы советуют участникам надеть теплую и удобную одежду. В самой колонне будут работать волонтеры медицинского добровольчества. В случае необходимости они смогут оказать участникам первую помощь. В завершении шествия состоится концерт, где красноярцы смогут установить рекорд по самому массовому исполнению песни «День победы».