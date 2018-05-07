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08:49 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Сегодня в Челябинске выведут танки и перекроют движение

Сегодня на центральной площади Челябинска пройдёт финальная репетиция парада Победы. Начало — в 18:00, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Участвовать будет и техника. Так что запланировано перекрытие движения. С 18:30 до 20:00 часов нельзя будет проехать по проспекту Ленина (от ул. Елькина до ул. Свободы), по Тимирязева (от ул. Цвиллинга до ул. Сони Кривой) и по ул. Воровского (от ул. Тимирязева до пр. Ленина).

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