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08:23 (мск), источник: Комсомольская правда

Погода на 9 мая 2018 в Перми: будет дождливо и холодно

Синоптики рассказали, какой будет погода на 9 мая в Перми.

Источник: Комсомольская правда

Погода на 9 мая 2018 в Перми не обещает быть праздничной. Синоптики прогнозируют, что в День победы пермяков ожидает похолодание и дожди.

Как сообщили в ГИС — центре ПГНИУ, по территории края проходит углубляющийся ныряющий циклон, и пик его придется как раз на 9 мая.

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— Циклон может вызвать сильные дожди, особенно в восточных районах Прикамья, — сообщили в ГИС-центре. — Количество осадков на неделе будет зависеть от поведения данного циклона. На востоке края оно может значительно превысить норму.

Неделя начнется уже прохладно. В понедельник в Прикамье будет хозяйничать тыловая часть циклона, который принес умеренные дожди ночью и утром, а днем в тылу циклона произойдет заток холодного воздуха из Республики Коми. При переменной облачности температура воздуха не превысит +6..+11 по территории края и +10 в Перми. Ожидается также усиление северо-западного ветра с порывами до 15 м/с.

— Во вторник, 8 мая с Европейской территории России поступит порция более теплого воздуха, — отмечают в ГИС — центре. — Утром ожидаются небольшие дожди, но днем установится переменная облачность и воздух прогреется до +10…+15. Возможно в этот день в Перми температура наконец-то достигнет отметки +15 градусов (впервые в нынешнем году).

А что касается прогноза погода на 9 мая, то он весьма неблагоприятный. В День победы территория Пермского края окажется под влиянием интенсивно углубляющегося ныряющего циклона, который будет смещаться со стороны Республики Коми. Центр циклона пройдет вблизи Перми днем 9 мая. Вероятнее всего во второй половине ночи и утром пройдут дожди при прохождении холодного фронта. Осадки могут быть сильными (до 15−20 мм).

Днем ветер усилится. Он будет дуть с северо-запада с порывами до 15−18 м/с, а температура воздуха не превысит +5…+10. А вечером Пермь может попасть в зону сильных осадков. Максимальная температура в Перми не превысит +10 градусов.

А 10 мая ныряющий циклон еще углубится и уйдет за Урал. В Пермском крае ожидается облачная и холодная погода с небольшими (по востоку — с сильными) осадками и температурой воздуха днем +5…+10.

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