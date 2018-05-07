Погода на 9 мая 2018 в Перми: будет дождливо и холодно
Синоптики рассказали, какой будет погода на 9 мая в Перми.
Синоптики рассказали, какой будет погода на 9 мая в Перми.
Погода на 9 мая 2018 в Перми не обещает быть праздничной. Синоптики прогнозируют, что в День победы пермяков ожидает похолодание и дожди.
Как сообщили в ГИС — центре ПГНИУ, по территории края проходит углубляющийся ныряющий циклон, и пик его придется как раз на 9 мая.
— Циклон может вызвать сильные дожди, особенно в восточных районах Прикамья, — сообщили в
Неделя начнется уже прохладно. В понедельник в Прикамье будет хозяйничать тыловая часть циклона, который принес умеренные дожди ночью и утром, а днем в тылу циклона произойдет заток холодного воздуха из Республики Коми. При переменной облачности температура воздуха не превысит +6..+11 по территории края и +10 в Перми. Ожидается также усиление
— Во вторник, 8 мая с Европейской территории России поступит порция более теплого воздуха, — отмечают в ГИС — центре. — Утром ожидаются небольшие дожди, но днем установится переменная облачность и воздух прогреется до +10…+15. Возможно в этот день в Перми температура
А что касается прогноза погода на 9 мая, то он весьма неблагоприятный. В День победы территория Пермского края окажется под влиянием интенсивно углубляющегося ныряющего циклона, который будет смещаться со стороны Республики Коми. Центр циклона пройдет вблизи Перми днем 9 мая. Вероятнее всего во второй половине ночи и утром пройдут дожди при прохождении холодного фронта. Осадки могут быть сильными (до 15−20 мм).
Днем ветер усилится. Он будет дуть с
А 10 мая ныряющий циклон еще углубится и уйдет за Урал. В Пермском крае ожидается облачная и холодная погода с небольшими (по востоку — с сильными) осадками и температурой воздуха днем +5…+10.