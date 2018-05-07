9 Мая 2018 в Омске: как будет ходить транспорт

Приближается День Победы, и в этом году, как и прежде, омичей ждет насыщенная культурная программа. Днем в центре города состоится Парад Победы, в обед пройдет «Бессмертный полк», а вечером в двух точках горожане увидят праздничный салют. Практически весь день центральные улицы будут перекрыты. Список магистралей, по которым нельзя будет поехать сайт «Комсомольская правда» в Омске уже публиковал.

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В мэрии рассказали, как 9 мая по Омску будет ходить общественный транспорт.

— Автобусы № 20, 22, 33, 59, 69, 73, 109, 110 — с улицы Красный Путь в обоих направлениях по улицам 7-я Северная, Герцена, Гагарина, проспекту Маркса.

— Автобус № 94 в направлении Амурского поселка — с моста имени 60-летия Победы по улицам Фрунзе, Герцена. Обратно — по улицам Герцена, Булатова.

— Автобус № 28 — по улицам Гагарина, Гусарова, Булатова, далее через метромост.

— Автобус № 23, 24, 64, 95 — по метромосту, улицам Фрунзе, Герцена, Интернациональной, Гагарина, обратно — по улицам Гагарина, Гусарова, Булатова.

— Автобус № 63 — по улицам Орджоникидзе, Фрунзе, Герцена, Интернациональной. Обратно — по улицам Гагарина, Гусарова, Булатова, Орджоникидзе.

— Троллейбусы № 2, 4 — ходить не будут.

С 11:00 до 19:00 транспорт не будет курсировать по улице Ленина — на участке от Лермонтова до Масленникова.

С 11:00 до 11:45 транспорт не пустят по правой стороне Ленинградского моста на участке от Ленинградской площади в направлении улицы Енисейской до остановки «Парк Победы». Автобусы и троллейбусы в этом направлении временно ходить не будут.

А В ЭТО ВРЕМЯ.

Как добраться до места проведения фейерверка и обратно домой?

В департаменте транспорта рассказали, что 9 мая автобусы, троллейбусы и маршрутки будут ходить по городу до полуночи. Число машин будет, конечно, меньше, чем в дневные часы, но добраться до места проведения салюта можно будет без проблем.