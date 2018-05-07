9 Мая 2018 в Омске: как будет ходить транспорт
«Комсомолка» узнала, как 9 мая в Омске будет ходить общественный транспорт и как горожанам добраться домой после праздничного фейерверка.
«Комсомолка» узнала, как 9 мая в Омске будет ходить общественный транспорт и как горожанам добраться домой после праздничного фейерверка.
Приближается День Победы, и в этом году, как и прежде, омичей ждет насыщенная культурная программа. Днем в центре города состоится Парад Победы, в обед пройдет «Бессмертный полк», а вечером в двух точках горожане увидят праздничный салют. Практически весь день центральные улицы будут перекрыты. Список магистралей, по которым нельзя будет поехать сайт «Комсомольская правда» в Омске уже публиковал.
В мэрии рассказали, как 9 мая по Омску будет ходить общественный транспорт.
— Автобусы № 20, 22, 33, 59, 69, 73, 109, 110 — с улицы Красный Путь в обоих направлениях по улицам 7-я Северная, Герцена, Гагарина, проспекту Маркса.
— Автобус № 94 в направлении Амурского поселка — с моста имени 60-летия Победы по улицам Фрунзе, Герцена. Обратно — по улицам Герцена, Булатова.
— Автобус № 28 — по улицам Гагарина, Гусарова, Булатова, далее через метромост.
— Автобус № 23, 24, 64, 95 — по метромосту, улицам Фрунзе, Герцена, Интернациональной, Гагарина, обратно — по улицам Гагарина, Гусарова, Булатова.
— Автобус № 63 — по улицам Орджоникидзе, Фрунзе, Герцена, Интернациональной. Обратно — по улицам Гагарина, Гусарова, Булатова, Орджоникидзе.
— Троллейбусы № 2, 4 — ходить не будут.
С 11:00 до 19:00 транспорт не будет курсировать по улице Ленина — на участке от Лермонтова до Масленникова.
С 11:00 до 11:45 транспорт не пустят по правой стороне Ленинградского моста на участке от Ленинградской площади в направлении улицы Енисейской до остановки «Парк Победы». Автобусы и троллейбусы в этом направлении временно ходить не будут.
А В ЭТО ВРЕМЯ.
Как добраться до места проведения фейерверка и обратно домой?
В департаменте транспорта рассказали, что 9 мая автобусы, троллейбусы и маршрутки будут ходить по городу до полуночи. Число машин будет, конечно, меньше, чем в дневные часы, но добраться до места проведения салюта можно будет без проблем.
Обратно омичей развезут 62 автобуса и 15 троллейбусов. Их подадут к бульвару Победы и Советскому парку. Как отметил заместитель директора дептранса Игорь Кожухов, в общественном транспорте будет действовать обычная тарификация стоимости проезда. Бесплатно горожан возить не будут.