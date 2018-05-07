Утопающие в мусоре дворы Красноярска доводят жителей до истерики
Субботник прошел, а мусор остался. В Красноярске
Субботник прошел, а мусор остался. В Красноярске
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Главный врач больницы № 7 Дмитрий Лопатин: «Наш строительный мусор мы никогда не выносим к вашим домам. Был субботник, мы аккуратно все в мешки сложили, в районную администрацию позвонили, этот мусор будет вывезен».
После перепалки медики всё же признали, что ветром их мусорные мешки могло разбросать, и им пришлось прибраться. Однако они встречно обвинили жильцов соседних домов в том, что они выбрасывают свои пакеты в больничные баки. Так деньги, отпущенные на лечение пациентов, приходится тратить на вывоз отходов.
А это гора отбросов на улице Семафорная. Стихийная свалка высотой до 2 этажа стала приютом для крыс. Но больше всего жители двух деревянных двухэтажек боятся пожара. «Если они загорятся, сейчас какие ветра, а наши дома, как свечка. Мы боимся уже спать», — рассказала жительница дома Наталья Побегайло.
Управляющая компания завалы разбирать не спешит, а в администрации Кировского района пообещали включить кучу в график уборки.
Культура утилизации мусора пока не приживается в Красноярске. Например, в одном из дворов стоят контейнеры для раздельного сбора. Сюда нужно кидать пищевые отходы, сюда пластиковые бутылки, сюда картон. Но правила пока соблюдают не все и кидают мусор по привычке в одну кучу.
Роман РЫКОВ