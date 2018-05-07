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08:42 (мск), источник: Вести - Красноярск

Утопающие в мусоре дворы Красноярска доводят жителей до истерики

Субботник прошел, а мусор остался. В Красноярске из-за отходов под своими окнами жители впадают в ярость и готовы устраивать скандалы. Как навести порядок в мегаполисе?

Источник: Вести - Красноярск

Пакеты из-под цемента и сигнальная лента «украшают» лужайку у пятиэтажки. Председатель совета дома Ирина Андреевна считает, что загрязнителем стала ремонтная бригада. Через дорогу больница № 7 как раз проводит работы.

Главный врач больницы № 7 Дмитрий Лопатин: «Наш строительный мусор мы никогда не выносим к вашим домам. Был субботник, мы аккуратно все в мешки сложили, в районную администрацию позвонили, этот мусор будет вывезен».

После перепалки медики всё же признали, что ветром их мусорные мешки могло разбросать, и им пришлось прибраться. Однако они встречно обвинили жильцов соседних домов в том, что они выбрасывают свои пакеты в больничные баки. Так деньги, отпущенные на лечение пациентов, приходится тратить на вывоз отходов.

Во время загрузки произошла ошибка.

А это гора отбросов на улице Семафорная. Стихийная свалка высотой до 2 этажа стала приютом для крыс. Но больше всего жители двух деревянных двухэтажек боятся пожара. «Если они загорятся, сейчас какие ветра, а наши дома, как свечка. Мы боимся уже спать», — рассказала жительница дома Наталья Побегайло.

Управляющая компания завалы разбирать не спешит, а в администрации Кировского района пообещали включить кучу в график уборки.

Культура утилизации мусора пока не приживается в Красноярске. Например, в одном из дворов стоят контейнеры для раздельного сбора. Сюда нужно кидать пищевые отходы, сюда пластиковые бутылки, сюда картон. Но правила пока соблюдают не все и кидают мусор по привычке в одну кучу.

Роман РЫКОВ

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