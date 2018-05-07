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08:43 (мск), источник: Восток Медиа

Жительницу Владивостока оштрафуют за старый айфон

Видавший виды потрескавшийся гаджет сослужил плохую службу жительнице Владивостока, пишет РИА «Восток-Медиа».

В колонии-поселении № 49 во Владивостоке предотвратили попытку передачи запрещенного предмета, запрятанного в дамской сумочке.

Сотрудник КП-49 сообщил под роспись прибывшей на краткосрочное свидание гражданке об административной ответственности за передачу запрещенных предметов. При этом женщина заявила, что ничего подобного с собой в колонию она не несет.

Однако при досмотре ее сумочки в подкладе сотрудники обнаружили и изъяли телефон, который гражданка намеревалась пронести на режимную территорию.

Сейчас протокол об административном правонарушении передали в суд для принятия дальнейшего решения в отношении нарушительницы.

Такой вид административного правонарушения, по ст.19.12 КоАП РФ, предусматривает штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.

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