Жительницу Владивостока оштрафуют за старый айфон
Видавший виды потрескавшийся гаджет сослужил плохую службу жительнице Владивостока, пишет РИА «Восток-Медиа».
Видавший виды потрескавшийся гаджет сослужил плохую службу жительнице Владивостока, пишет РИА «Восток-Медиа».
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Сотрудник КП-49 сообщил под роспись прибывшей на краткосрочное свидание гражданке об административной ответственности за передачу запрещенных предметов. При этом женщина заявила, что ничего подобного с собой в колонию она не несет.
Сейчас протокол об административном правонарушении передали в суд для принятия дальнейшего решения в отношении нарушительницы.
Такой вид административного правонарушения, по ст.19.12 КоАП РФ, предусматривает штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.