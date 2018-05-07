Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тарасова эмоционально отреагировала на уход Медведевой - СМИ
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Кенсингтонский дворец представил первые официальные портреты принца Луи
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Кети Топурия снялась топлес
Всех героев «Войн Звездных» вспомнить сможете ли?4 мая — главный праздник многочисленных поклонников саги Джорджа Лукаса «Звездные войны»
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом»
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
«Я целый месяц спала сидя»: Натали о последствиях пластики
Мнение о действиях США у Крыма: как никогда нагло
Ксения Алферова похвасталась подтянутой фигурой в бикини
Рианна показала, как маскировать лишний вес с помощью косметики
Как похудеть за месяц до лета: инструкция
Признание сексоголика: «Пять раз в день мне было мало»
6 способов сэкономить на коммунальных платежах
Россияне нашли альтернативу зарубежью
Фоторепортажи
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
09:53 (мск), источник: Podrobno.uz

На привокзальную площадь Ташкента вместо «Копейки» вернут памятник Бердаху

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На месте недавно демонтированного монумента «Герб Ташкента», метко прозванного столичными жителями «Копейка» и «руки загребущие», будет возведена аллея, куда возвратят памятник каракалпакскому поэту Бердаху.

Источник: Podrobno.uz

Столичные жители после демонтажа «Копейки» 4 мая начали гадать, что же будет на месте одного из самых странных монументов города. Некоторые в контексте возвращения памятников «Дружба народов» и генералу Собиру Рахимову, начали предполагать, что, возможно, на своем месте может возродиться и памятник 14 туркестанским комиссарам, установленный в 1962 году. .

Читайте также
В столице демонтирован монумент «Герб Ташкента»

Однако пока полной ясности в этом вопросе нет. В столичном хокимияте сообщили о том, что планируют благоустроить прилегающую территорию, создать аллею, реконструировать фонтаны и вернуть стоявший здесь ранее памятник Бердаху, который был в свое время перенесен в студенческий городок.

«Напротив Северного вокзала есть улица Нукусская, где когда-то стоял памятник каракалпакскому поэту Бердаху. Было поручение вернуть этот памятник и близлежащую территорию благоустроить. Мы к этим работам уже приступили. Однако, в процессе выяснилось, что, если мы благоустроим часть территории со стороны улицы Нукусской, останется вторая часть, прилегающая к вокзалу. Поэтому было принято решение создать единый архитектурный ансамбль и благоустроить всю территорию», — рассказал первый замхокима по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Надиржон Максумов.

При этом представитель хокимията не смог ответить на вопрос, что будет в будущем с демонтированным монументом, планируется ли его куда-то перенести и появится ли на его месте новый памятник.

При этом Максумов заверил, что все работы на этой территории планируется завершить до конца месяца.

Все новости региона
 В Кремле пройдет инаугурация Путина
Такое не каждый день увидишь: в столице прошла выставка ретро-автомобилей (фото)
Инаугурация Путина пройдет в Большом Кремлевском дворце
Россияне назвали основные претензии к Путину и его заслуги
Тренер Медведевой высказалась об уходе фигуристки
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
В Китае арестовали женщину, усыновившую 118 детей
Принц Уильям и Кейт опубликовали домашние фото своих детей
Эксперты прогнозируют новые отставки губернаторов
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Ахо обошел Капризова в гонке бомбардиров Главные события очередного дня ЧМ в Дании
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Как выглядят обитатели других планет (фото) Астробиологи предлагают искать признаки жизни на ближайших к Земле планетах.
Кино
Хабенский поспорил с журналисткой после показа «Собибора» Видео с эмоциональным ответом актера, представившего свой режиссерский дебют, набрало более 800 тысяч просмотров
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Эксперты рассказали, сколько нужно копить на ипотеку
В Шереметьево открыли новый терминал
Леди
Понты, деньги и слава: мотивация, которая не работает Эксперт в области мотивации объясняет, чем отличается мотивация «здорового человека» от мотивации «курильщика».
Дети
Снимок Дмитрия Шепелева вызвал бурную реакцию фанатов Поклонники растроганы публикацией телеведущего.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь