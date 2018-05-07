На привокзальную площадь Ташкента вместо «Копейки» вернут памятник Бердаху

Источник: Podrobno.uz

Столичные жители после демонтажа «Копейки» 4 мая начали гадать, что же будет на месте одного из самых странных монументов города. Некоторые в контексте возвращения памятников «Дружба народов» и генералу Собиру Рахимову, начали предполагать, что, возможно, на своем месте может возродиться и памятник 14 туркестанским комиссарам, установленный в 1962 году. .

Однако пока полной ясности в этом вопросе нет. В столичном хокимияте сообщили о том, что планируют благоустроить прилегающую территорию, создать аллею, реконструировать фонтаны и вернуть стоявший здесь ранее памятник Бердаху, который был в свое время перенесен в студенческий городок.

«Напротив Северного вокзала есть улица Нукусская, где когда-то стоял памятник каракалпакскому поэту Бердаху. Было поручение вернуть этот памятник и близлежащую территорию благоустроить. Мы к этим работам уже приступили. Однако, в процессе выяснилось, что, если мы благоустроим часть территории со стороны улицы Нукусской, останется вторая часть, прилегающая к вокзалу. Поэтому было принято решение создать единый архитектурный ансамбль и благоустроить всю территорию», — рассказал первый замхокима по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Надиржон Максумов.

При этом представитель хокимията не смог ответить на вопрос, что будет в будущем с демонтированным монументом, планируется ли его куда-то перенести и появится ли на его месте новый памятник.