Ачинск и Боготол завалило снегом

На западе Красноярского края сегодня, 7 мая, выпал снег. Жители Ачинска и Боготола публикуют фотографии с заснеженными улицами в социальных сетях.

«Я конечно привыкла, что у нас снег до самого лета идет, но как передвигаться на летней резине».

«Нежданно пришла зима 7 мая. Кончилось лето, так и не начавшись», — пишут жители Ачинска в социальных сетях.

Из-за обильного снегопада ситуация на дорогах города сильно ухудшилась, на магистралях образовалась гололедица. Согласно прогнозам синоптиков, осадки будут идти до 10 мая.

Отметим, что для Сибири майский снег — явление практически ежегодное. Так, 3 мая прошлого года в Красноярске зафиксировали сильный снегопад. За одну ночь в городе выпало около 40% месячной нормы осадков. Толщина снежного покрова в Красноярске и его окрестностях достигла 20 см.

Аналогичную ситуацию жители могли наблюдать в мае 2016 года. Тогда выпало 28,8 мм осадков, что стало рекордом за последние 80 лет.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BidHUFlhAau/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BidHUFlhAau/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#доброеутро #Ачинск #❄</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/volkova170316/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Анастасия Волкова</a> (@volkova170316) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-06T23:45:32+00:00">6 Май 2018 в 4:45 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.