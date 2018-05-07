Ачинск и Боготол завалило снегом
Удивленные жители публикуют фотографии в социальных сетях.
Удивленные жители публикуют фотографии в социальных сетях.
На западе Красноярского края сегодня, 7 мая, выпал снег. Жители Ачинска и Боготола публикуют фотографии с заснеженными улицами в социальных сетях.
«Я конечно привыкла, что у нас снег до самого лета идет, но как передвигаться на летней резине».
«Нежданно пришла зима 7 мая. Кончилось лето, так и не начавшись», — пишут жители Ачинска в социальных сетях.
Отметим, что для Сибири майский снег — явление практически ежегодное. Так, 3 мая прошлого года в Красноярске зафиксировали сильный снегопад. За одну ночь в городе выпало около 40% месячной нормы осадков. Толщина снежного покрова в Красноярске и его окрестностях достигла 20 см.
Аналогичную ситуацию жители могли наблюдать в мае 2016 года. Тогда выпало 28,8 мм осадков, что стало рекордом за последние 80 лет.