В Волгограде «Родина-мать зовет!» засияет «Светом Великой Победы»

В эти дни необычайно красочная мультимедийная видеоинсталляция будет проецироваться на скульптуру «Родина-мать зовёт!» и подпорную стену памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы».

Как отмечают в региональном комитете культуры, с помощью современных технологий зрители, посетившие в эти праздничные дни Мамаев курган, увидят в проекции героические события Великой Отечественной войны. Зрелищное шоу будет освещать подпорную стену и сам монумент «Родина-мать зовет!».

Вначале зрители увидят кадры военной хроники, фотографии памятников, посвящённых Великой Победе, в других городах России, а голос диктора поведает историю городов-героев. После чего традиционно будет объявлена минута молчания.

И вдруг, в полной тишине, благодаря современным технологиям 85-метровая скульптура начнёт «оживать», сиять и переливаться разными цветами.

При этом 3D-инсталляция — не просто зрелищное шоу. Она рассказывает об основных этапах войны, о подвиге и героизме защитников нашей Родины.