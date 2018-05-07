В Волгограде «Родина-мать зовет!» засияет «Светом Великой Победы»
Патриотическая акция «Свет Великой Победы» пройдет 7, 8 и 9 мая.
Патриотическая акция «Свет Великой Победы» пройдет 7, 8 и 9 мая.
В эти дни необычайно красочная мультимедийная видеоинсталляция будет проецироваться на скульптуру «Родина-мать зовёт!» и подпорную стену
Как отмечают в региональном комитете культуры, с помощью современных технологий зрители, посетившие в эти праздничные дни Мамаев курган, увидят в проекции героические события Великой Отечественной войны. Зрелищное шоу будет освещать подпорную стену и сам монумент «Родина-мать зовет!».
Вначале зрители увидят кадры военной хроники, фотографии памятников, посвящённых Великой Победе, в других городах России, а голос диктора поведает историю
И вдруг, в полной тишине, благодаря современным технологиям 85-метровая скульптура начнёт «оживать», сиять и переливаться разными цветами.
При этом 3D-инсталляция — не просто зрелищное шоу. Она рассказывает об основных этапах войны, о подвиге и героизме защитников нашей Родины.
Патриотическая акция «Свет Великой Победы» будет проходить на Мамаевом кургане три дня подряд: 7 и 8 мая начало в 20:30, в День Победы, 9 мая, акция начнётся в 21:00, а после неё состоится праздничный фейерверк.