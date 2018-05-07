10 мая жители одного из районов Уфы останутся без воды
УФА, 7 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Для проведения ремонтных работ предприятие «Уфаводоканал» 10 мая временно отключит воду в Калининском районе башкирской столицы.
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УФА, 7 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Для проведения ремонтных работ предприятие «Уфаводоканал» 10 мая временно отключит воду в Калининском районе башкирской столицы.
Как сообщили на предприятии, подачу холодной и горячей воды отключат с 10 до 20 часов по следующим адресам:
ул. Орджоникидзе, 18, 18/1, 18/2, 20/1;.
ул. Интернациональная, 153/1, 153/2.