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10:07 (мск), источник: ИА Башинформ

10 мая жители одного из районов Уфы останутся без воды

УФА, 7 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Для проведения ремонтных работ предприятие «Уфаводоканал» 10 мая временно отключит воду в Калининском районе башкирской столицы.

Как сообщили на предприятии, подачу холодной и горячей воды отключат с 10 до 20 часов по следующим адресам:

ул. Орджоникидзе, 18, 18/1, 18/2, 20/1;.

ул. Интернациональная, 153/1, 153/2.

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