Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Япония предала Россию ради службы США - СМИ
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Снимок Дмитрия Шепелева вызвал бурную реакцию фанатов
28-летняя россиянка до конца жизни останется в тюрьме Вьетнама
Рианна показала, как маскировать лишний вес с помощью косметики
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Кенсингтонский дворец представил первые официальные портреты принца Луи
Ляйсан Утяшева опубликовала редкое фото детей
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
«Я целый месяц спала сидя»: Натали о последствиях пластики
Мнение о действиях США у Крыма: как никогда нагло
Ксения Алферова похвасталась подтянутой фигурой в бикини
Рианна показала, как маскировать лишний вес с помощью косметики
Пользу грецких орехов подтвердили научно
В Новосибирске работник поликлиники избил пациента
6 способов сэкономить на коммунальных платежах
Россияне нашли альтернативу зарубежью
Фоторепортажи
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
09:56 (мск), источник: Фонтанка

Посол США в России Джон Хантсман приедет в Петербург на ПМЭФ

Посол США в России Джон Хантсман примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом 7 мая сообщил президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

Как передает телеканал 360, в интервью агентству РИА Новости Родзянко рассказал, что посол Хантсман возглавит государственную делегацию на форуме и выступит на круглом столе, посвященном российско-американским отношениям.

«У нас довольно традиционная программа на форуме, и главное мероприятие, которое мы организуем, — это деловой круглый стол “Россия-США”. Мы планируем, что он пройдет утром в день пленарного заседания», — сказал Родзянко. Он также добавил, что посол США направил письма, где он поощряет участие компаний в ПМЭФ. «Это очень хороший знак, и это действительно важно. Делегации будут от очень многих компаний, вопрос лишь в их уровне», — добавил он.

ПМЭФ пройдет в Северной столице с 24 по 26 мая 2018 года. Странами — гостями ПМЭФ в этом году станут Франция и Япония. Также в Петербурге ждут бизнесменов из США, Индии, Италии, Финляндии и Африки.

Все новости региона
 Сестрорецкие пляжи: чистые. Летние. Не твои
Кавалерийский угар капитана Кудрявцева
Инаугурация Путина пройдет в Большом Кремлевском дворце
Россияне назвали основные претензии к Путину и его заслуги
Тренер Медведевой высказалась об уходе фигуристки
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
В Китае арестовали женщину, усыновившую 118 детей
Принц Уильям и Кейт опубликовали домашние фото своих детей
Эксперты прогнозируют новые отставки губернаторов
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Ахо обошел Капризова в гонке бомбардиров Главные события очередного дня ЧМ в Дании
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Как выглядят обитатели других планет (фото) Астробиологи предлагают искать признаки жизни на ближайших к Земле планетах.
Кино
Хабенский поспорил с журналисткой после показа «Собибора» Видео с эмоциональным ответом актера, представившего свой режиссерский дебют, набрало более 800 тысяч просмотров
Недвижимость
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Эксперты рассказали, за сколько можно накопить на ипотеку
Из нового терминала «Шереметьево» отправили первый рейс
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Леди
Понты, деньги и слава: мотивация, которая не работает Эксперт в области мотивации объясняет, чем отличается мотивация «здорового человека» от мотивации «курильщика».
Дети
Снимок Дмитрия Шепелева вызвал бурную реакцию фанатов Поклонники растроганы публикацией телеведущего.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь