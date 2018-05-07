Посол США в России Джон Хантсман приедет в Петербург на ПМЭФ

«У нас довольно традиционная программа на форуме, и главное мероприятие, которое мы организуем, — это деловой круглый стол “Россия-США”. Мы планируем, что он пройдет утром в день пленарного заседания», — сказал Родзянко. Он также добавил, что посол США направил письма, где он поощряет участие компаний в ПМЭФ. «Это очень хороший знак, и это действительно важно. Делегации будут от очень многих компаний, вопрос лишь в их уровне», — добавил он.