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11:54 (мск), источник: НИА Красноярск

На горячую линию Минэкологии края поступило 14 звонков с жалобами на «плохой» воздух

Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края подвело итоги мониторинга качества атмосферного воздуха с 3 по 6 мая 2018 года.

Источник: НИА Красноярск

Как сообщили в ведомстве, за это время на горячую линию позвонили 14 жителей Красноярска. Сотрудники передвижной эколаборатории восемь раз выезжали на места, во всех районах города проводились замеры. Специалисты министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края отмечают, что превышения концентрации загрязняющих веществ в пределах 1−2 ПДК были зафиксированы по диоксиду азота, сероводороду, гидрохлориду и гидрофториду. Случаев высокого и экстремально высокого уровней загрязнения атмосферного воздуха в Красноярском крае не установлено.

Отметим, в краевую наблюдательную сеть входят 8 автоматизированных постов наблюдения и 3 передвижные эколаборатории. Всего за последнюю неделю было произведено около 35 тысяч отборов проб воздуха.

Напомним, что подробную информацию о состоянии окружающей среды можно узнать на сайте краевого центра мониторинга. Телефон горячей линии министерства +7 (391) 21−21−706.

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