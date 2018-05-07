На горячую линию Минэкологии края поступило 14 звонков с жалобами на «плохой» воздух

Как сообщили в ведомстве, за это время на горячую линию позвонили 14 жителей Красноярска. Сотрудники передвижной эколаборатории восемь раз выезжали на места, во всех районах города проводились замеры. Специалисты министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края отмечают, что превышения концентрации загрязняющих веществ в пределах 1−2 ПДК были зафиксированы по диоксиду азота, сероводороду, гидрохлориду и гидрофториду. Случаев высокого и экстремально высокого уровней загрязнения атмосферного воздуха в Красноярском крае не установлено.