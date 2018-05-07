«Звезд не видно, но вода течет» — циклон оставил без крыши дома в Приморье

Источник: ДЕЙТА

Жители двух домов в Ольгинском районе Приморья ждут помощи.

Если электроснабжение удалось восстановить в кратчайшие сроки — все ремонтные работы продолжались максимум два дня, то с сорванными крышами дела обстоят не столь радужно.

Напомним, в поселке Ольга сильным ветром были сорваны крыши с нескольких зданий в центре — одного банка, магазина и трех жилых двухэтажных домов.

Как рассказали в беседе с корреспондентом DEITA.RU в управляющей компании «Восток» Ольгинского района, один дом отремонтировали сразу — там было небольшое повреждение крыши, а вот с остальными двумя двухэтажками сложнее.

«Дело в том, что мы обязаны проводить текущий ремонт имеющегося жилого фонда, а здесь ситуация совсем другая — аварийно-техногенная.

Да и стоимость работ существенно отличается, — отметили в управляющей компании, — у каждого дома соврано от 70 до 80 квадратных метров, это — средний уровень ущерба. Мы уже провели калькуляцию и представили ее в администрацию. Общая стоимость работ на два дома получилась 200 тысяч рублей, включая стоимость материалов.

Таких денег нет, дома малоквартирные, столько не собирают платежей, сейчас надо думать, что делать. Тем более на объекте должна работать ремонтная бригада из 2−3 человек и то тогда максимально быстро можно будет сделать ремонт за 2−3 дня. Ждем ответ из администрации и решение комиссии по этому вопросу, — уточнили в компании.

При этом на Приморье надвигается очередной циклон.