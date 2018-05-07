«Звезд не видно, но вода течет» — циклон оставил без крыши дома в Приморье
Сильный ливень и штормовой ветер «набедокурили» в Ольгинском районе Приморья, сообщает DEITA. RU.
Сильный ливень и штормовой ветер «набедокурили» в Ольгинском районе Приморья, сообщает DEITA. RU.
Жители двух домов в Ольгинском районе Приморья ждут помощи.
Если электроснабжение удалось восстановить в кратчайшие сроки — все ремонтные работы продолжались максимум два дня, то с сорванными крышами дела обстоят не столь радужно.
Напомним, в поселке Ольга сильным ветром были сорваны крыши с нескольких зданий в центре — одного банка, магазина и трех жилых двухэтажных домов.
Как рассказали в беседе с корреспондентом DEITA.RU в управляющей компании «Восток» Ольгинского района, один дом отремонтировали сразу — там было небольшое повреждение крыши, а вот с остальными двумя двухэтажками сложнее.
«Дело в том, что мы обязаны проводить текущий ремонт имеющегося жилого фонда, а здесь ситуация совсем другая —
Таких денег нет, дома малоквартирные, столько не собирают платежей, сейчас надо думать, что делать. Тем более на объекте должна работать ремонтная бригада из 2−3 человек и то тогда максимально быстро можно будет сделать ремонт за 2−3 дня. Ждем ответ из администрации и решение комиссии по этому вопросу, — уточнили в компании.
При этом на Приморье надвигается очередной циклон.
Инна Эстрина.