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11:44 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярцы обсуждают снос ограждений вдоль улицы на Взлётке

Жительница микрорайона возмущена ситуацией.

Жители красноярского микрорайона Взлётка обсуждают снос уличных ограждений. Фотографию со спиленными заборами выложила в соцсеть красноярка Ольга Рудковская.

Девушка считает, что ограждения снесли напрасно — улицу не красят железные «огрызки», которые от них остались. Кроме того, он предполагает, что станет больше аварий с пешеходами, перебегающими дорогу, а также автомобилей, паркующихся на газонах. По мнению некоторых горожан, ограждения мешают только в центре, а в спальных районах они необходимы. Вокруг сообщения в соцсети разгорелась бурная дискуссия.

Напомним, обсуждения заборов в Красноярске начались в прошлом году, когда блогер Илья Варламов раскритиковал огромное количество заборов в краевом центре. Власти города критику услышали, недовольство заборами высказывал Александр Усс, который тогда занимал должность спикера краевого парламента. Мэр Красноярска Сергей Ерёмин также говорил, что заборов центре города станет меньше.

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