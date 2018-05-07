Красноярцы обсуждают снос ограждений вдоль улицы на Взлётке
Жительница микрорайона возмущена ситуацией.
Жительница микрорайона возмущена ситуацией.
Жители красноярского микрорайона Взлётка обсуждают снос уличных ограждений. Фотографию со спиленными заборами выложила в соцсеть красноярка Ольга Рудковская.
Девушка считает, что ограждения снесли напрасно — улицу не красят железные «огрызки», которые от них остались. Кроме того, он предполагает, что станет больше аварий с пешеходами, перебегающими дорогу, а также автомобилей, паркующихся на газонах. По мнению некоторых горожан, ограждения мешают только в центре, а в спальных районах они необходимы. Вокруг сообщения в соцсети разгорелась бурная дискуссия.
Напомним, обсуждения заборов в Красноярске начались в прошлом году, когда блогер Илья Варламов раскритиковал огромное количество заборов в краевом центре. Власти города критику услышали, недовольство заборами высказывал Александр Усс, который тогда занимал должность спикера краевого парламента. Мэр Красноярска Сергей Ерёмин также говорил, что заборов центре города станет меньше.