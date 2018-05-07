Красноярцы обсуждают снос ограждений вдоль улицы на Взлётке

Девушка считает, что ограждения снесли напрасно — улицу не красят железные «огрызки», которые от них остались. Кроме того, он предполагает, что станет больше аварий с пешеходами, перебегающими дорогу, а также автомобилей, паркующихся на газонах. По мнению некоторых горожан, ограждения мешают только в центре, а в спальных районах они необходимы. Вокруг сообщения в соцсети разгорелась бурная дискуссия.