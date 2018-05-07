Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тарасова эмоционально отреагировала на уход Медведевой - СМИ
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Сын Пугачевой рассмешил соцсети своими шалостями
Как снимали знаменитую сцену в бане в фильме "А зори здесь тихие"
Бывшая жена Ченнинга Татума дала первое интервью после развода
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Сын Пугачевой рассмешил соцсети своими шалостями
Степан Михалков впервые показал лицо подросшего сына
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
«Я целый месяц спала сидя»: Натали о последствиях пластики
Мнение о действиях США у Крыма: как никогда нагло
Ксения Алферова похвасталась подтянутой фигурой в бикини
Рианна показала, как маскировать лишний вес с помощью косметики
Американские хирурги удалили гигантскую опухоль
Самый старый ученый Австралии улетел умирать в Швейцарию
6 способов сэкономить на коммунальных платежах
Россияне нашли альтернативу зарубежью
Фоторепортажи
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
09:59 (мск), источник: АиФ Волгоград

Роспотребнадзор рассказал, на что чаще всего жалуются волгоградцы

Роспотребнадзор опубликовал информацию о том, на что жители Волгоградской области жаловались в апреле 2018 года по «горячей линии». В общей сложности надзорный орган получил 203 обращения.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ведомства, 24,6% жалоб пришлось на сферу обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Волгоградцы остались недовольны условиями проживания в домах, мерами профилактики инфекций, передающихся клещами, качеством продовольственных товаров, питьевым водоснабжением, загрязнение воздуха.

Еще 61,1% жалоб касался сферы нарушения прав потребителей. Волгоградцы остались недовольны продажей непродовольственных товаров, бытовым обслуживанием, оказанием услуг ЖКХ, банковской деятельностью, услугами связи, транспортом, ремонтом дорог.

Все новости региона
«Их сжигали живьём». Какая судьба ждет отловленных собак
Инаугурация Путина пройдет в Большом Кремлевском дворце
Россияне назвали основные претензии к Путину и его заслуги
Тренер Медведевой высказалась об уходе фигуристки
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
В Китае арестовали женщину, усыновившую 118 детей
Принц Уильям и Кейт опубликовали домашние фото своих детей
Эксперты прогнозируют новые отставки губернаторов
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Ахо обошел Капризова в гонке бомбардиров Главные события очередного дня ЧМ в Дании
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Как выглядят обитатели других планет (фото) Астробиологи предлагают искать признаки жизни на ближайших к Земле планетах.
Кино
Хабенский поспорил с журналисткой после показа «Собибора» Видео с эмоциональным ответом актера, представившего свой режиссерский дебют, набрало более 800 тысяч просмотров
Недвижимость
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Эксперты рассказали, за сколько можно накопить на ипотеку
Из нового терминала «Шереметьево» отправили первый рейс
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Леди
Понты, деньги и слава: мотивация, которая не работает Эксперт в области мотивации объясняет, чем отличается мотивация «здорового человека» от мотивации «курильщика».
Дети
Снимок Дмитрия Шепелева вызвал бурную реакцию фанатов Поклонники растроганы публикацией телеведущего.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь