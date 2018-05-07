Роспотребнадзор рассказал, на что чаще всего жалуются волгоградцы

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ведомства, 24,6% жалоб пришлось на сферу обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Волгоградцы остались недовольны условиями проживания в домах, мерами профилактики инфекций, передающихся клещами, качеством продовольственных товаров, питьевым водоснабжением, загрязнение воздуха.
Еще 61,1% жалоб касался сферы нарушения прав потребителей. Волгоградцы остались недовольны продажей непродовольственных товаров, бытовым обслуживанием, оказанием услуг ЖКХ, банковской деятельностью, услугами связи, транспортом, ремонтом дорог.