Роспотребнадзор рассказал, на что чаще всего жалуются волгоградцы

Роспотребнадзор рассказал, на что чаще всего жалуются волгоградцы

Роспотребнадзор опубликовал информацию о том, на что жители Волгоградской области жаловались в апреле 2018 года по «горячей линии». В общей сложности надзорный орган получил 203 обращения.