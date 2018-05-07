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09:58 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде в День Победы будет солнечно

Синоптики прогнозируют на 9 мая очень теплую погоду без осадков. Столбик термометра днем будет достигать +28ºС.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +16° 77% 759 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИАЦ

Накануне большого праздника в областном центре будут стоять такие же погожие деньки. Осадки, да и то кратковременные, прогнозируются в отдельных районах области. В частности, по области 8 мая пройдут местами кратковременные дожди, сопровождаемые порывистым восточным ветром, скорость которого будет достигать 16 м/с. Температура воздуха ночью составит +10…+15°С, местами до +5ºС. Днем потеплеет до +23…+28ºС.

В Волгограде 8 мая дождя не ожидается, но не исключен порывистый ветер до 15 м/с. Столбик термометра ночью будет держаться в пределах +13…+15ºС, днем поднимется до +26…+28°С.

В День Победы по области осадков не прогнозируется, но возможны порывы ветра до 16 м/с. Ночью будет +10…+15°С, местами до +5ºС. Днем воздух погреется до +24…+29ºС. В Волгограде 9 мая также будет без осадков, днем до +26…+28°С.

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