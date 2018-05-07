Ботанический сад Калининграда перешёл на летнее расписание
Ботанический сад БФУ им. И. Канта перешёл на летнее расписание.
Ботанический сад БФУ им. И. Канта перешёл на летнее расписание.
До августа учреждение будет работать с 10:00 до 20:00. Касса закрывается в 19:00, тогда же прекращается вход на территорию. Об этом сообщается на сайте федерального университета.
Сейчас гости могут понаблюдать за цветением сакуры и других деревьев.
Месяц май — период пышного цветения сада. И хотя наши белоцветковые магнолии — магнолия звёздчатая, магнолия кобус и магнолия обнажённая — уже начали ронять лепестки, им на смену спешат расцвести гибридные сорта магнолий всех оттенков розового — от бледного до
Она также отметила, что в середине — конце мая на территории расцветут яблони, рододендроны и сирень. «Если будете посещать сад в мае хотя бы раз в неделю, вы сможете насладиться переменным цветением многих видов растений», — сказала Яковлева.