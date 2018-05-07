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09:55 (мск), источник: Калининград.Ru

Ботанический сад Калининграда перешёл на летнее расписание

Ботанический сад БФУ им. И. Канта перешёл на летнее расписание.

Источник: Калининград.Ru

До августа учреждение будет работать с 10:00 до 20:00. Касса закрывается в 19:00, тогда же прекращается вход на территорию. Об этом сообщается на сайте федерального университета.

Сейчас гости могут понаблюдать за цветением сакуры и других деревьев.

Месяц май — период пышного цветения сада. И хотя наши белоцветковые магнолии — магнолия звёздчатая, магнолия кобус и магнолия обнажённая — уже начали ронять лепестки, им на смену спешат расцвести гибридные сорта магнолий всех оттенков розового — от бледного до тёмно-бордового. Началось цветение сакуры. Сакуры — это японские вишни, к ним относятся несколько дальневосточных видов вишни, включая их формы и сорта. У нас в саду сакуры представлены декоративными формами вишни мелкопильчатой (Prunus serrulata) и вишни короткощетинистой (Prunus subhirtella), — рассказала директор Ботанического сада Татьяна Яковлева.

Она также отметила, что в середине — конце мая на территории расцветут яблони, рододендроны и сирень. «Если будете посещать сад в мае хотя бы раз в неделю, вы сможете насладиться переменным цветением многих видов растений», — сказала Яковлева.

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