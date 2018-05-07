Ботанический сад Калининграда перешёл на летнее расписание

Источник: Калининград.Ru

До августа учреждение будет работать с 10:00 до 20:00. Касса закрывается в 19:00, тогда же прекращается вход на территорию. Об этом сообщается на сайте федерального университета.

Сейчас гости могут понаблюдать за цветением сакуры и других деревьев.

Месяц май — период пышного цветения сада. И хотя наши белоцветковые магнолии — магнолия звёздчатая, магнолия кобус и магнолия обнажённая — уже начали ронять лепестки, им на смену спешат расцвести гибридные сорта магнолий всех оттенков розового — от бледного до тёмно-бордового. Началось цветение сакуры. Сакуры — это японские вишни, к ним относятся несколько дальневосточных видов вишни, включая их формы и сорта. У нас в саду сакуры представлены декоративными формами вишни мелкопильчатой (Prunus serrulata) и вишни короткощетинистой (Prunus subhirtella), — рассказала директор Ботанического сада Татьяна Яковлева.