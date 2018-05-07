Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Главное, чтобы РФ позволила выйти»: корабли НАТО в Черном море
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Кенсингтонский дворец представил первые официальные портреты принца Луи
28-летняя россиянка до конца жизни останется в тюрьме Вьетнама
Рианна показала, как маскировать лишний вес с помощью косметики
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Хабенский поспорил с журналисткой после показа «Собибора»
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
«Я целый месяц спала сидя»: Натали о последствиях пластики
Мнение о действиях США у Крыма: как никогда нагло
Бывшая жена Ченнинга Татума дала первое интервью после развода
Кети Топурия снялась топлес
Как похудеть за месяц до лета: инструкция
Признание сексоголика: «Пять раз в день мне было мало»
6 способов сэкономить на коммунальных платежах
Россияне нашли альтернативу зарубежью
Фоторепортажи
15Сделать деньги
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
10:17 (мск), источник: Podrobno.uz

Такое не каждый день увидишь: в столице прошла выставка ретро-автомобилей (фото)

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте 6 мая открылась уникальная выставка ретро-автомобилей.

23
фотографии
23
фотографии
23
фотографии

В парке «Анхор Локомотив» раскинулась великолепная выставка, посвященная 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На ней ташкентцы и гости столицы смогли в полной мере ощутить себя во времена Второй мировой войны и последующего послевоенного периода.

В парке представлено 30 автомобилей и 10 мотоциклов.

Все новости региона
 В Кремле пройдет инаугурация Путина
Такое не каждый день увидишь: в столице прошла выставка ретро-автомобилей (фото)
Как будет проходить инаугурация Путина
Россияне назвали основные претензии к Путину и его заслуги
Тренер Медведевой высказалась об уходе фигуристки
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
В Китае арестовали женщину, усыновившую 118 детей
Принц Уильям и Кейт опубликовали домашние фото своих детей
Эксперты прогнозируют новые отставки губернаторов
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Ахо обошел Капризова в гонке бомбардиров Главные события очередного дня ЧМ в Дании
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Хабенский поспорил с журналисткой после показа «Собибора» Видео с эмоциональным ответом актера, представившего свой режиссерский дебют, набрало более 800 тысяч просмотров
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Эксперты рассказали, сколько нужно копить на ипотеку
В Шереметьево открыли новый терминал
Леди
Понты, деньги и слава: мотивация, которая не работает Эксперт в области мотивации объясняет, чем отличается мотивация «здорового человека» от мотивации «курильщика».
Дети
Снимок Дмитрия Шепелева вызвал бурную реакцию фанатов Поклонники растроганы публикацией телеведущего.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь