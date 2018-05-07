Такое не каждый день увидишь: в столице прошла выставка ретро-автомобилей (фото)
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте 6 мая открылась уникальная выставка
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте 6 мая открылась уникальная выставка
В парке «Анхор Локомотив» раскинулась великолепная выставка, посвященная 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
На ней ташкентцы и гости столицы смогли в полной мере ощутить себя во времена Второй мировой войны и последующего послевоенного периода.
В парке представлено 30 автомобилей и 10 мотоциклов.