В Хабаровске засыпали опасный овраг на Александровской

«После того, как грунт осядет, рабочие приступят к благоустройству данной территории. Там запланировано проложить пешеходные дорожки, установить малые архитектурные формы. Кроме этого, склон оврага засеян газонной травой», — рассказал заместитель мэра города, директор департамента архитектуры, строительства и землепользования Сергей Сергейчук.

Как сообщает пресс-служба мэрии, возле одного дома по улице Александровской овраг засыпать не удалось: на противоположной стороне частники возвели строения и установили забор, поэтому расширить откосы канавы невозможно. Чтобы ручей не разрушал склоны оврага, городские власти решили выложить сто метров русла бетонными лотками.