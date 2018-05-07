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11:38 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске засыпали опасный овраг на Александровской

В Хабаровске рабочие засыпали овраг на улице Александровской. Склоны проблемной канавы отсыпали возле трёх домов. Всего для укрепления откосов канавы строителям потребовалось около 20 тысяч кубометров грунта. Сейчас подрядная организация с помощью техники утрамбовывает его.

«После того, как грунт осядет, рабочие приступят к благоустройству данной территории. Там запланировано проложить пешеходные дорожки, установить малые архитектурные формы. Кроме этого, склон оврага засеян газонной травой», — рассказал заместитель мэра города, директор департамента архитектуры, строительства и землепользования Сергей Сергейчук.

Как сообщает пресс-служба мэрии, возле одного дома по улице Александровской овраг засыпать не удалось: на противоположной стороне частники возвели строения и установили забор, поэтому расширить откосы канавы невозможно. Чтобы ручей не разрушал склоны оврага, городские власти решили выложить сто метров русла бетонными лотками.

РИА «Восток-Медиа» писало, что земельный участок, по которому бежит ручей, принадлежал ТСЖ «Сокольники». При массовой застройке жилищная организация изменила русло ручья — отвела его от своей территории. В результате вода стала размывать откосы канавы. В некоторых местах разрушился асфальт в нескольких метрах от домов. В апреле администрация дальневосточной столицы решила укрепить откосы оврага, чтобы остановить разрушение склонов канавы.

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