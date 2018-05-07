Жителям Тихой подкинули проблем, но — с благой целью
На улице Спортивной на участке от пересечения с Борисенко до пересечения с Фадеева начался ремонт, сообщили DEITA. RU в городской администрации.
На улице Спортивной на участке от пересечения с Борисенко до пересечения с Фадеева начался ремонт, сообщили DEITA. RU в городской администрации.
На участке улицы Спортивной выставлены дорожные знаки, предупреждающие о ремонтных работах, а также бетонное ограждение и конусы. Проезжая часть сужена, возможны затруднения в дорожном движении, особенно в часы пик.
В ходе комплексного ремонта улицы Спортивной установят более 1700 метров дорожных и тротуарных бортовых камней, отремонтируют систему ливневой канализации, заменят 17 люков и решёток инженерных сетей, новое асфальтобетонное покрытие появится на площади более 13 тысяч квадратных метров.
Михаил Грач.