Жителям Тихой подкинули проблем, но — с благой целью

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11:36 (мск), источник: ДЕЙТА

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На улице Спортивной на участке от пересечения с Борисенко до пересечения с Фадеева начался ремонт, сообщили DEITA. RU в городской администрации.

Источник: ДЕЙТА

На участке улицы Спортивной выставлены дорожные знаки, предупреждающие о ремонтных работах, а также бетонное ограждение и конусы. Проезжая часть сужена, возможны затруднения в дорожном движении, особенно в часы пик.

В ходе комплексного ремонта улицы Спортивной установят более 1700 метров дорожных и тротуарных бортовых камней, отремонтируют систему ливневой канализации, заменят 17 люков и решёток инженерных сетей, новое асфальтобетонное покрытие появится на площади более 13 тысяч квадратных метров.

Михаил Грач.

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