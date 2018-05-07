В Самаре меняется расписание переправы Октябрьский спуск — Рождествено
Паром будет совершать по четыре рейса в день.
Паром будет совершать по четыре рейса в день.
Самарское речное пассажирское предприятие скорректировало расписание грузопассажирской переправы Октябрьский спуск — Рождествено.
— Изменения уже вступили в силу. Паром будет совершать по четыре рейса в день — в 8:00, 11:00. 14:00 и 18:00. В обратном направлении выезды назначены на 6:00, 9:30, 12:30 и 16:30, — сообщили в СРПП.
По пятницам и воскресеньям будут добавлять еще по одному рейсу: из Рождествено в Самару — в 19:00, в обратном направлении — в 20:00, сообщает 63.ру.