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09:52 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре меняется расписание переправы Октябрьский спуск — Рождествено

Паром будет совершать по четыре рейса в день.

Самарское речное пассажирское предприятие скорректировало расписание грузопассажирской переправы Октябрьский спуск — Рождествено.

— Изменения уже вступили в силу. Паром будет совершать по четыре рейса в день — в 8:00, 11:00. 14:00 и 18:00. В обратном направлении выезды назначены на 6:00, 9:30, 12:30 и 16:30, — сообщили в СРПП.

По пятницам и воскресеньям будут добавлять еще по одному рейсу: из Рождествено в Самару — в 19:00, в обратном направлении — в 20:00, сообщает 63.ру.

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