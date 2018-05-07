В хабаровском «Амуре» появился габаритный защитник
В КХЛ Егор Журавлёв играл за «Автомобилист» и «Югру».
В КХЛ Егор Журавлёв играл за «Автомобилист» и «Югру».
Очередным новичком ХК «Амур» стал 28-летний защитник Егор Журавлёв, с которым заключён контракт на два года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Воспитанник нижнетагильской школы хоккея довольно габаритный — рост 194 см, вес 92 кг. Игровую карьеру начал в местном «Спутнике».
В КХЛ выступал за екатеринбургский «Автомобилист» и «Югру» из
Напомним, что ранее ХК «Амур» заключил контракты с двумя чешскими хоккеистами: вратарём Либором Кашиком и форвардом Томашем Филиппи.