Alekseev провел «мастер-класс» белорусского языка в Лиссабоне
Артист в ответ на просьбу сказать
Артист в ответ на просьбу сказать
Представитель Беларуси на конкурсе песни «Евровидение-2018» — украинский
Торжественная церемония открытия «Евровидения-2018» состоялась в воскресенье в Лиссабоне. Само шоу стартует уже во вторник первым полуфиналом, в котором и выступит представитель Беларуси Alekseev.
Традиционно в ходе церемонии открытия «Евровидения» ведущие шоу пообщались со всеми участниками конкурса.
«Научите меня одному слову
«Прывiтанне», — ответил Alekseev.
Пользователи социальных сетей уже «оценили» такие познания представителя Беларуси в национальном языке: вместо «удачи» он сказал «привет». Не знающая правильного ответа ведущая ответила: «Прывiтанне» и тебе, Alekseev.
Пока букмекерские конторы оценивают шансы Alekseev на «Евровидении» не очень хорошо — за день до полуфинала ему отводят лишь 20 место в общем рейтинге, а в выход певца в финал букмекеры и вовсе не верят.