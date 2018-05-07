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09:48 (мск), источник: Sputnik.by

Alekseev провел «мастер-класс» белорусского языка в Лиссабоне

Артист в ответ на просьбу сказать по-белорусски «удачи» сказал «прывiтанне».

Представитель Беларуси на конкурсе песни «Евровидение-2018» — украинский поп-певец Alekseev — провел «мастер-класс» белорусского языка на церемонии открытия шоу.

Торжественная церемония открытия «Евровидения-2018» состоялась в воскресенье в Лиссабоне. Само шоу стартует уже во вторник первым полуфиналом, в котором и выступит представитель Беларуси Alekseev.

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Традиционно в ходе церемонии открытия «Евровидения» ведущие шоу пообщались со всеми участниками конкурса.

«Научите меня одному слову по-белорусски, например — «удачи», — попросила ведущая певца.

«Прывiтанне», — ответил Alekseev.

Пользователи социальных сетей уже «оценили» такие познания представителя Беларуси в национальном языке: вместо «удачи» он сказал «привет». Не знающая правильного ответа ведущая ответила: «Прывiтанне» и тебе, Alekseev.

Пока букмекерские конторы оценивают шансы Alekseev на «Евровидении» не очень хорошо — за день до полуфинала ему отводят лишь 20 место в общем рейтинге, а в выход певца в финал букмекеры и вовсе не верят.

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