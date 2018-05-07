Alekseev провел «мастер-класс» белорусского языка в Лиссабоне

Представитель Беларуси на конкурсе песни «Евровидение-2018» — украинский поп-певец Alekseev — провел «мастер-класс» белорусского языка на церемонии открытия шоу.

Торжественная церемония открытия «Евровидения-2018» состоялась в воскресенье в Лиссабоне. Само шоу стартует уже во вторник первым полуфиналом, в котором и выступит представитель Беларуси Alekseev.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/UdebSUTiKZQ?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Традиционно в ходе церемонии открытия «Евровидения» ведущие шоу пообщались со всеми участниками конкурса.

«Научите меня одному слову по-белорусски, например — «удачи», — попросила ведущая певца.

«Прывiтанне», — ответил Alekseev.

Пользователи социальных сетей уже «оценили» такие познания представителя Беларуси в национальном языке: вместо «удачи» он сказал «привет». Не знающая правильного ответа ведущая ответила: «Прывiтанне» и тебе, Alekseev.

Пока букмекерские конторы оценивают шансы Alekseev на «Евровидении» не очень хорошо — за день до полуфинала ему отводят лишь 20 место в общем рейтинге, а в выход певца в финал букмекеры и вовсе не верят.