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11:27 (мск), источник: Вести - Красноярск

Из Красноярска стартовал автопробег в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Исполинскую копию флага Победы развернут в 30 городах и поселках края. Его размер 200 квадратных метров. Из Красноярска стартовал автопробег в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Источник: Вести - Красноярск

Это копия флага Победы — 20 на 10 метров. Его уже разворачивали на Севере: в Норильске и Дудинке. Впереди еще более 30 населенных пунктов края, куда из Красноярска отправился автомарш «От победы к победам». В автопробеге участвуют 15 человек — это представители различных общественно-патриотических организаций. На трех автомобилях они планируют объехать регион примерно за 10 дней.

«В каждом муниципальном образовании у нас созданы штабы. Из 61 муниципального образования у нас создано 58 штабов. Везде у нас представлены наши активисты: юнармейцы, школьники. В движении уже более 3000 школьников», — рассказал начальник регионального штаба движения «Юнармия» по Красноярскому краю Денис Побилат.
В каждом городе или поселке по пути следования юнармейцам будет передана копия флага Победы. А вместе с ним реальные истории героев и память о ветеранах.

Автомарш посвящен 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Его главная цель — сохранение исторической памяти о подвиге Красной армии над немецко-фашистскими захватчиками.
Участник автомарша «От победы к победам» Александр Перевышко: «Мы воспитываем, особенно в молодом поколении, преданность к Отечеству, народу, морали и действительности, это защита Отечества и служба в вооруженных силах Российской Федерации».

Первой точкой на карте маршрута значится Дивногорск. Краевая часть автомарша должна завершиться 13 мая, затем участники планируют отправиться в Новосибирск и уже от туда в город-герой Севастополь.

Вадим КУЛИКОВ

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