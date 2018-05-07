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11:25 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровчане высадили «Аллею дружбы» вместе с японцами

В дальневосточной столице в посёлке имени Горького появилась «Аллея дружбы». Высадить первые деревья хабаровским школьникам и студентам помогли волонтёры из Японии — делегация ассоциации «Мусасино-Тама-Хабаровск».

В обновлённом сквере зашумят 160 сосен, рябин и лиственниц. Это число выбрали не случайно: в конце мая Хабаровск отметит свой 160-летний юбилей. Как сообщает пресс-служба администрации города, сквер в посёлке имени Горького получил вторую жизнь: в последние годы там проводили санитарные рубки, чтобы уберечь жителей от небезопасных старых тополей.

«Обращений была масса — особенно когда вырубали старые тополя перед домом культуры. Но потом жители увидели, что вместо одного спиленного дерева мы посадили два — а это были липы, рябины, — тогда возмущения прекратились. Сейчас, закладывая новую аллею, горьковчане сами пришли помогать нам в посадках», — объяснила начальник городского управления по охране окружающей среды и природных ресурсов Ирина Дубянская.

Площадь сквера составляет 3,5 гектара. Посадку 160 деревьев специалисты «Горзеленстроя» планируют завершить осенью.

«Волонтёры ассоциации “Мусасино-Тама-Хабаровск” уже больше 20 лет приезжают сюда, чтобы высаживать в местах массовых рубок или лесных пожаров деревья. За это время поднялся уже большой “Лес Дружбы”. Закладка аллеи в новом сквере для нас знаменательное событие вдвойне — 2018-й объявлен годом Японии в России, а ещё и вашему Хабаровску в мае исполнится 160 лет, и мы очень рады, что принимаем участие в таком нужном и очень важном деле», — поделился генеральный консул Японии в Хабаровске Ямамото Хироюки.

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