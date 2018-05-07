Хабаровчане высадили «Аллею дружбы» вместе с японцами

В обновлённом сквере зашумят 160 сосен, рябин и лиственниц. Это число выбрали не случайно: в конце мая Хабаровск отметит свой 160-летний юбилей. Как сообщает пресс-служба администрации города, сквер в посёлке имени Горького получил вторую жизнь: в последние годы там проводили санитарные рубки, чтобы уберечь жителей от небезопасных старых тополей.

«Обращений была масса — особенно когда вырубали старые тополя перед домом культуры. Но потом жители увидели, что вместо одного спиленного дерева мы посадили два — а это были липы, рябины, — тогда возмущения прекратились. Сейчас, закладывая новую аллею, горьковчане сами пришли помогать нам в посадках», — объяснила начальник городского управления по охране окружающей среды и природных ресурсов Ирина Дубянская.

Площадь сквера составляет 3,5 гектара. Посадку 160 деревьев специалисты «Горзеленстроя» планируют завершить осенью.