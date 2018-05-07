Пассажиры «Синего троллейбуса» в Иркутске 9 мая споют с бардами песни Булата Окуджавы

Источник: РИА "Новости"

Через громкоговорители на улице будет слышно пение. Об этом 7 мая «Байкал Инфо» сообщила руководитель клуба Ирина Русанова.

Акция «Синий троллейбус» приурочена не только ко Дню Победы, но и ко дню рождения Булата Окуджавы. В этом году концерт на передвижной площадке будет проходить в пятый раз. Ирина Русанова является автором этой идеи, по её словам, акция проходит не только в Иркутске, но и в Волгограде, Владивостоке, в Москве, в других городах России. Акцию также подхватили в других странах — в Канаде, Чехии, Болгарии, Грузии и т. д.

Отправление троллейбуса — в 14:00,15:30,17:00 от остановки Художественный музей со стороны улицы Свердлова до аэропорта и обратно. По словам Ирины Русановой, пассажиры будут платить за проезд столько, сколько смогут, но желательно от 150 до 300 рублей. Сбор средств нужен клубу самодеятельной песни для того, чтобы оплатить аренду троллейбуса, звуковой аппаратуры и услуг звукооператора. Чтобы стать пассажиром музыкального транспорта, нужно записаться по телефону 89025611360.