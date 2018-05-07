Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Япония предала Россию ради службы США - СМИ
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Степан Михалков впервые показал лицо подросшего сына
Россиянка о жизни в Таиланде: молодые тут массово умирают от рака
Ксения Алферова похвасталась подтянутой фигурой в бикини
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Хабенский поспорил с журналисткой после показа «Собибора»
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
«Я целый месяц спала сидя»: Натали о последствиях пластики
Мнение о действиях США у Крыма: как никогда нагло
Бывшая жена Ченнинга Татума дала первое интервью после развода
Кети Топурия снялась топлес
Как похудеть за месяц до лета: инструкция
Признание сексоголика: «Пять раз в день мне было мало»
6 способов сэкономить на коммунальных платежах
Россияне нашли альтернативу зарубежью
Фоторепортажи
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
09:51 (мск), источник: Baikal-info.ru

Пассажиры «Синего троллейбуса» в Иркутске 9 мая споют с бардами песни Булата Окуджавы

В Иркутске 9 мая 2018 года будет ездить музыкальный «Синий троллейбус», в нём участники областного клуба самодеятельной песни «Мост» будут исполнять песни Булата Окуджавы и песни военных лет других бардов, пассажиры могут им подпевать.

Источник: РИА "Новости"

Через громкоговорители на улице будет слышно пение. Об этом 7 мая «Байкал Инфо» сообщила руководитель клуба Ирина Русанова.

Акция «Синий троллейбус» приурочена не только ко Дню Победы, но и ко дню рождения Булата Окуджавы. В этом году концерт на передвижной площадке будет проходить в пятый раз. Ирина Русанова является автором этой идеи, по её словам, акция проходит не только в Иркутске, но и в Волгограде, Владивостоке, в Москве, в других городах России. Акцию также подхватили в других странах — в Канаде, Чехии, Болгарии, Грузии и т. д.

Отправление троллейбуса — в 14:00,15:30,17:00 от остановки Художественный музей со стороны улицы Свердлова до аэропорта и обратно. По словам Ирины Русановой, пассажиры будут платить за проезд столько, сколько смогут, но желательно от 150 до 300 рублей. Сбор средств нужен клубу самодеятельной песни для того, чтобы оплатить аренду троллейбуса, звуковой аппаратуры и услуг звукооператора. Чтобы стать пассажиром музыкального транспорта, нужно записаться по телефону 89025611360.

Кроме того, в рамках акции «Синий троллейбус» 9 мая в 18:30 на палубе ледокола «Ангара» пройдёт ещё один концерт, на котором выступят эти же исполнители с другими участниками клуба самодеятельной песни.

Все новости региона
Инаугурация Путина пройдет в Большом Кремлевском дворце
Россияне назвали основные претензии к Путину и его заслуги
Тренер Медведевой высказалась об уходе фигуристки
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
В Китае арестовали женщину, усыновившую 118 детей
Принц Уильям и Кейт опубликовали домашние фото своих детей
Эксперты прогнозируют новые отставки губернаторов
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Ахо обошел Капризова в гонке бомбардиров Главные события очередного дня ЧМ в Дании
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Как выглядят обитатели других планет (фото) Астробиологи предлагают искать признаки жизни на ближайших к Земле планетах.
Кино
Хабенский поспорил с журналисткой после показа «Собибора» Видео с эмоциональным ответом актера, представившего свой режиссерский дебют, набрало более 800 тысяч просмотров
Недвижимость
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Названа страна с самым чистым воздухом
Эксперты рассказали, за сколько можно накопить на ипотеку
Леди
Понты, деньги и слава: мотивация, которая не работает Эксперт в области мотивации объясняет, чем отличается мотивация «здорового человека» от мотивации «курильщика».
Дети
Снимок Дмитрия Шепелева вызвал бурную реакцию фанатов Поклонники растроганы публикацией телеведущего.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь